Заработная плата врача в Украине должна стартовать с 20 тысяч гривен – Степанов

12.07.2020, 0:00, Новости дня

Нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

“Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20–25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить”, – сказал Степанов.

По его информации, с 1 сентября в Украине предусмотрено увеличение заработной платы врачам примерно на 3500 гривен.

“Считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг”, – отметил министр.

Максим Степанов: Заробітна плата лікаря в Україні повинна стартувати від 20-25 тисяч гривеньМіністр охорони здоров’я… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 10. juuli 2020

Украинским врачам, независимо от должности, с 1 сентября повысят зарплату на 75%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О намерении повысить зарплаты медикам на 25–70% 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивал ежемесячные затраты на повышение выплат медицинским работникам в 2 млрд грн. По словам Зеленского, такое решение позволит поднять зарплаты медикам второго звена, “пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году”.