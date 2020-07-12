 

В “Вольфсбурге” недовольны решением УЕФА провести в Украине ответный матч с “Шахтером”

12.07.2020, 0:00, Новости дня

Спортивный директор немецкого футбольного клуба “Вольфсбург” Йорг Шмадтке выразил недовольство решением УЕФА провести в Украине ответный матч его команды в рамках 1/8 финала Лиги Европы против донецкого “Шахтера”.

Об этом 10 июля проинформировало немецкое издание Sportbuzzer.

Шмадтке объяснил, что в настоящий момент Украина не входит в число стран, куда рекомендуют ездить из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Топ-менеджер “Вольфсбурга” выразил надежду, что до 5 августа, когда запланировано проведение поединка с “Шахтером”, УЕФА изменит свое решение. Шмадтке отметил, что это может случиться за неделю до матча.

По его словам, он хотел бы, чтобы ситуация изменилась.

Шмадтке считает, что в Украине матч будут проводить в Киеве, сообщает сайт немецкого клуба.

12 марта в Германии в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы “Шахтер” выиграл у “Вольфсбурга” со счетом 2:1. Вскоре после этого из-за пандемии COVID-19 спортивные соревнования были остановлены.

9 июля исполком УЕФА принял решение, что ответный матч пройдет в Украине. В украинской заявке указаны два города – Киев и Харьков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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