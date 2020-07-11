 

Автоколонна снабжения военной базы США в Ираке подверглась атаке боевиков

11.07.2020, 23:53, Новости дня

Колонна со снабжением для военной базы США попала под атаку на юге Ирака между городами Эс-Самава и Дивания, сообщил источник в иракской службе безопасности.

«Четыре фуры подверглись вооруженному нападению в районе Наджме между Диванией и Эс-Самавой», – приводит слова источника РИА «Новости».

По словам источника, фуры, водители которых – граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США.

Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, 5 июля территория посольства США в Ираке подверглась ракетному обстрелу.

Еще одна ракетная атака произошла 11 июня. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



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