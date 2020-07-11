Принтер за работой

11.07.2020, 23:35, Разное

Экстремистами объявят всех, кто усомнился в наших политиках.

Обещала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко принять «около 100 законов до конца июля» для реализации путинских поправок к Конституции? Получите и распишитесь: уже 14 июля начнут «реализацию». И не думайте, что начнут с повышения пенсий, роста оплаты труда или улучшения здравоохранения (о чем без устали твердили кремлевские пропагандисты, объясняя актуальность поправок). Это все подождет. Главное сейчас — как можно быстрее объявить экстремизмом «призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации». А государственной изменой — выступления против принятия путинских поправок.

Проект закона о приравнивании нарушения территориальной целостности РФ к экстремистской деятельности внесли в Госдуму глава ее комитета по законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Заметим, что наказание за это в УК уже есть: статья 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Можно получить до 5 лет лишения свободы.

Но нет, бравые законодатели не успокаиваются. И, вдохновленные постерами «родной земли не отдадим ни пяди», предлагают отнести то же самое еще и к «экстремизму». Что автоматически увеличит потенциальный срок лишения свободы вдвое — до 10 лет.

Логика понятна: еще надежнее заткнуть рты тем, кто посмеет что-то сказать по «крымскому вопросу».

Или вспомнить о международном праве, которое нынче указанными поправками к Конституции предлагается при необходимости игнорировать. Или вообще обратиться к такой крамоле, как право на самоопределение (столь ошибочно, по мнению президента, заложенном при основании СССР).

Кстати, если вернуться к постерам, то в оригинале было «чужой земли мы не хотим ни пяди». Но это, как известно, не возбраняется: призывы к нарушению чужой территориальной целостности в РФ ненаказуемы.

Можно открыто требовать «присоединить» восток Украины, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, часть Казахстана — даром, что ли, президент сетовал на «подарки» в виде «российских территорий», которые бывшие республики СССР якобы получили, но злокозненно не сдали при выходе?

Что касается «государственной измены», то сразу несколько сенаторов-единороссов потребовали приравнять к ней действия тех, кто выступал против поправок к Конституции. Само собой, финансируемую из-за рубежа: неужто, по их разумению, граждане могут по своей воле и бесплатно выступать против президента?

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Сперва Олег Морозов из Татарстана начал сетовать на «беспрецедентную атаку на власть и жителей с целью дискредитировать идею и результаты голосования по поправкам в Конституцию», обвинив в этом СМИ-«иноагентов». Потом его коллега из Пензы Олег Мельниченко заговорил о «большом количестве «маточных» структур, которые раскачивают ситуацию», и о том, что «деятельность некоторых организаций на территории РФ необходимо в связи с этим прекращать». И наконец, бывший полковник ГРУ, а ныне сенатор из Тамбова Алексей Кондратьев назвал критику поправок в Конституцию «подрывной деятельностью внутри страны вплоть до измены Родине».

Вообще-то, больше, чем это делали Кремль и его агенты, нельзя было «дискредитировать идею и результаты по поправкам»: бездарная агитация, голосование в сараях, в гаражах, на пеньках и в багажниках машин, беспрецедентное принуждение «бюджетников» к голосованию, тотальная подделка его результатов — всем этим занимались отнюдь не «иностранные агенты», а свои, доморощенные. Но

новых «государственных изменников» будут искать не там, где потеряли, а там, где светло…

Есть много оснований полагать, что этими новациями думский «бешеный принтер» отнюдь не ограничится.

Например, после «экстремизма» займутся «защитой исторической памяти», запретив любую трактовку истории, кроме официальной.

И поди скажи потом, что пакт Молотова — Риббентропа и договор о дружбе и границах между СССР и Германией (рассматривавший раздел Польши как «надежный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между нашими народами») фактически делали сталинское государство союзником Германии в первые два года Второй мировой войны — вплоть до ее нападения на СССР.

Или напиши, что польских офицеров в Катыни расстрелял НКВД. Или назови ввод войск в Афганистан не «оказанием интернациональной помощи», а вооруженной интервенцией. Или усомнись в том, что вторжение в Венгрию в 1956-м или в Чехословакию в 1968-м были нужны для предотвращения появления там НАТО. Сразу станешь фигурантом соответствующего дела, как только какое-нибудь «военно-историческое общество» или отдельный «бдительный гражданин» напишет на тебя донос…

А ежели в Конституцию вписали «унаследованную от предков веру в Бога» (от каких предков? которых десятилетиями воспитывали в духе полного атеизма?), ничто не помешает законодателям запретить сомневаться в существовании Бога под страхом уголовного наказания.

И наконец, встанет очередная Терешкова и, ссылаясь на якобы полученные миллионы писем, предложит считать всех, кто против Кремля, изменниками Родины.

Привычно не делая разницы между «Отечество» и «Ваше Превосходительство».

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

P.S.

Пожелания сенаторов еще не успели стать даже проектом закона, как были немедленно исполнены: прошли обыски у противников путинских поправок Юлии Галяминой и активистов «Открытой России», а также в редакции «МБХ Медиа», был задержан директор «Открытки» Андрей Пивоваров,

Одновременно с этим в Москве и Петербурге по абсурдным причинам отказали в проведении митингов против «обнуления». И для Юрия Дмитриева прокуратура запросила 15 лет лишения свободы. И издателя «Медиазоны» Петра Верзилова после семи обысков увезли на психиатрическую экспертизу.

И это только неделя прошла с «общероссийского голосования».

После торжества серости всегда приходят черные.