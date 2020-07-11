Представлен новый метод для терапии тяжелых заболеваний

11.07.2020, 23:25, Новости дня

Российскими учеными была разработана перспективная медицинская технология, которая поможет справиться с тяжелыми заболеваниями.

Применение новой технологии в будущем позволит решить проблему эффективной терапии самых тяжелых заболеваний. Уникальный метод был разработан при помощи применения лекарственных препаратов с наночастицами. По словам специалистов, иммунная система человека препятствует эффективному применению препаратов этого класса. Мононуклеарная фагоцитарная система быстро выводит из кровотока и ограничивает активность лекарственных препаратов на основе наночастиц.

Ученые смогли частично блокировать этот механизм при помощи введения антиэритроцитарных антител, которые связываются с эритроцитами и увеличивают время циркуляции наночастиц в крови в десятки раз.