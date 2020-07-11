В Эстонии без электричества остались более 33 тыс. домов

11.07.2020, 22:53, Новости дня

Из-за обрушившегося на территорию Эстонии шторма без электричества остались более 33 тыс. домохозяйств, сообщила сетевая компания Elektrilevi.

«Самая сложная ситуация в [уездах] Пярнумаа и Рапламаа, где порывы ветра сильнее 25 м/с вызвали много поломок. Доступ к некоторым пунктам неисправностей затруднен, потому что на дорогах много сломанных деревьев», – приводит слова ведущего специалиста диспетчерского центра Elektrilev Харди Пуусеппа ТАСС.

По сообщению компании, над устранением аварий работают 42 ремонтные бригады.

«Полная степень причиненного штормом ущерба еще не ясна, – сообщил Пуусепп BNS. – Мы надеемся устранить большинство неисправностей самое позднее в воскресенье и понедельник, но возможно, что-то придется доделывать даже на следующей неделе».

Ранее синоптики объявили в Эстонии штормовое предупреждение. В субботу утром вблизи Эстонии активизировалась область низкого давления, в результате чего на материковой части республики порывы ветра могут достигать 25 м/с, на островах – до 27 м/с. Область низкого давления отступит в ночь на воскресенье, прогнозируют синоптики.

Напомним, в октябре прошлого года около 100 тыс. домов в Японии остались без света из-за тайфуна «Хагибис».