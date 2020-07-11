Мнение: Будущая столица России (текст о Хабаровске)

11.07.2020, 22:50, Разное

А я тем временем все еще в Хабаровске. Чем больше узнаю этот город, тем больше он мне нравится. Впрочем, достаточно одного сногсшибательного факта: вы знаете, сколько здесь солнечных дней в году? Триста!

О как. Нашей мрачной Москве такое и не снилось. Пока москвичи подыхают от депрессии, вызванной смогом, скученностью и отсутствием солнца – хабаровчане наслаждаются жизнью. Я вообще прихожу к выводу, что Хабаровск – это наше будущее, причем будущее СВЕТЛОЕ. Один здешний мужик так мне и сказал – «Хабаровск – будущая столица России». И застенчиво улыбнулся.

Правда – город красив и очень, я бы сказал, эргономичен. Он почему-то не изуродован, как какой-нибудь несчастный Красноярск или, прости господи, Нижневартовск, большевистскими многоэтажками до полной потери лица. Тут и старые купеческие здания, и новые офисные волшебным образом вписываются в пейзаж. Улицы широкие, пробок нет.

А климат?! Это ведь не Сибирь, это Дальний Восток! Климат тут сказочный. Вы знаете, что тут можно выращивать арбузы и ананасы В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ?? Я тоже был потрясен. И зима здесь сравнительно мягкая. И природа – многообразнейшая. Чего только нет! Пейзажи – роскошные.

Главное, что Хабаровск действительно обречен на столичный статус. Мало того, что здесь нет проклятия нашей средней полосы – этого «рискованного земледелия». У него выгоднейшая география. Мы ведь народ, что греха таить, подражательный, нам бы за каким-нибудь гегемоном пристроиться. В прежние века нашими учителями были европейцы, конкретно – сначала немцы, потом больше французы. Мы и столицу даже поближе к Европе придвинули – основали свой болотный Петербург.

Но теперь эта ставка бита, Европа очевидно при смерти и едва ли оклемается. С ней вместе захиреют и обе наши столицы – Москва с Питером. На наше счастье, мы уже забили себе места рядом с гегемоном новым – то бишь с Китаем. У нас там очень кстати тоже есть такая же неразлучная пара – Хабаровск и Владик, он же Владивосток. Такие же извечные города-соперники, жители коих неустанно меряются пиписьками на тему – у кого местожитетельство круче. Скоро придет пора и им извлекать дивиденды от близости к гегемону.

Владик в этой паре больше похож на Питер, Хабаровск – на Москву. Новая столица и старая столица. Владик и Питер – оба бандитские вотчины, оба – крупные морские порты. «Бандитский Петербург» и «бандитский Владивосток» – словосочетания привычные, почти идиомы.

А Хабар и Москва – оба стоят на больших реках. Хабаровск на Амуре, Москва – на Москвареке.

С Амуром есть и еще одна параллель со средней полосой. Амур – полноводный красавец, в нем водится свой, амурский осетр (!), и из него браконьеры тоже добывают черную икру! Ну, спрашивается – чем не Волга?

При всем при том наш народ с Дальнего Востока продолжает бежать. Это загадка. Я еще как-то могу понять, почему люди уезжают из Читы или из Магадана (хотя Чита стараниями китайцев непрерывно хорошеет, а Магадан у меня вообще один из любимых городов). Но уютный, красивый, солнечный Хабаровск тоже пустеет! ЗА ЧТО?? Тут ведь даже пляжи есть в черте города. Летом жара, можно никуда не ездить, купаться прямо в Амуре чуть не с городской набережной! Удивительная близорукость…

Они тут издают глянцевые (!) журналы, посвященные жизни в Хабаровске. И не один, а несколько! Представляете – глянец, а в нем нормальные, интересные статьи о городской жизни: где поесть, где постричься, что нового в городском парке… Я обожаю такие вещи. В Саратове, если помните, обнаружился забойнейший, формата «Власти» местный общественно-политический журнал, посвященный именно Поволжью; тут – глянец о местной жизни. Толстый ежемесячный журнал, и его читают!

Все-таки жива Россия. Не все мозги высосали в Москву. Есть жизнь, пробивается сквозь асфальт. И города у нас чудесные. Если б им еще помогали, а не мешали этой чертовой «единой Россией» – не партией, а концепцией… (моя запись от 2011 года)