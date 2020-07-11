Операция «Ликвидация»

11.07.2020, 22:30, Разное

В Петербурге прекращает работу частная скорая помощь.

Фото: страница Coris во «ВКонтакте»

Смольный выселяет клинику из здания, которое она арендовала более 20 лет. Главный врач КОРИС весной первым рассказал о многочасовых очередях из машин скорой у городских стационаров: из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 больницы не справлялись с наплывом пациентов. Действия, похожие на месть, в Смольном объясняют так: время пришло.

Медицинская организация КОРИС с 1999 года арендует у АО «ЛОМО» два этажа в здании на Чугунной улице. На одном из них располагается станция частной скорой помощи, на другом — травмпункт, и тут же ведут прием специалисты. Чугунная — не центр Петербурга, скорее окраина. Но здесь находится городская больница Святителя Луки, что и стало роковым обстоятельством для КОРИС.

В начале июля руководство частной клиники получило от ЛОМО уведомление о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Как говорится в документе, «в связи с производственной необходимостью — для размещения госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией». До 1 сентября им предписано освободить занимаемые площади.

«Смольный хочет выкупить это здание у ЛОМО под больницу и, видимо, сейчас сделал предприятию предложение, от которого нельзя отказаться, — говорит гендиректор и главврач КОРИС Лев Авербах. — Однако для нас нереально за два месяца, не нарушив серьезно работу, найти другое помещение, сделать в нем ремонт, на который у клиники сейчас нет средств, получить лицензию на осуществление медицинской деятельности в новых помещениях. Все это займет полгода, не меньше. За это время мы потеряем медперсонал. Нам негде взять деньги, чтобы держать врачей на зарплате на протяжении нескольких нерабочих месяцев».

Лев Авербах. Фото: личная страница в Facebook

Сегодня в КОРИС трудится около 250 медиков: десять бригад скорой, более 80 специалистов в травмпункте и на приеме больных. Травмпункт ежедневно оказывает помощь 70–80 пациентам. Скорая получает до 50 вызовов в сутки, с самого начала пандемии работает с пациентами с COVID-19. В клинике есть врачи, переболевшие коронавирусом. Несмотря на это, ни медики, ни водители частной скорой до сих пор не получили никаких выплат от города. Весной в петербургском комитете по здравоохранению обсуждали возможность выплат частным медицинским организациям, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, но все так и осталось на уровне слов.

В Смольном не просто подтвердили намерение к концу августа выселить арендаторов с Чугунной, но и удивились тому, что на протяжении всех двадцати с лишним лет те не ждали этого с минуты на минуту.

«История о том, что город выкупит это здание, не нова, она обсуждалась несколько лет подряд, — прокомментировал «Новой» заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана. — Выкуп был лишь вопросом времени.

Просто раньше на это здание городу не хватало выделенных федеральным бюджетом денег. А сейчас они есть. Когда-то всему наступает время».

Дополнительные площади необходимы не для нового ковидного стационара, а для расширения возможностей больницы Святителя Луки, уточнили в комитете. Сегодня медучреждение рассчитано на 335 коек. После присоединения и переоборудования здания на Чугунной в нем будет 500 коек. Конкретные сроки ввода в эксплуатацию нового корпуса больницы пока неизвестны. Если в дальнейшем потребуется перепрофилировать новый стационар под прием больных с COVID-19, на это потребуется еще некоторое время.

КОРИС стабильно и без нареканий работает, выручает не только пациентов с COVID-19.

«Пару недель назад на даче в Ленобласти родственница моей подруги неудачно упала и сломала ногу, — рассказывает петербурженка Марина Нериновская. — Позвонили в областную скорую, диспетчеры предупредили, что врачи приедут только часа через четыре, много вызовов. Городская петербургская скорая по понятным причинам в пригород ехать отказалась. Вызвали частную скорую КОРИС, прибыли быстро. Диагноз поставили правильно, помогли. Лишившись такой возможности, человек будет обречен несколько часов с жуткой болью дожидаться государственной медпомощи».

В комздраве к возможной ликвидации частной скорой относятся спокойно. «Возможно, какие-то арендаторы сегодня испытывают трудности, но это бизнес, риски каждый оценивает самостоятельно», — разводит руками Андрей Сарана.

По словам Льва Авербаха, к ЛОМО у него нет вопросов. Юридически все верно. Покупка здания — инициатива городских властей. К ним вопросы есть. Почему именно сейчас, когда заболеваемость коронавирусом снизилась только на бумаге, но не на деле, потребовалось приостановить, если не прекратить работу частной клиники, бывшую большим подспорьем городу? И почему чиновники от здравоохранения, которые не могут не знать реалий передислокации медучреждений, установили такие сжатые сроки?

Главврач КОРИС одним из первых в городе заговорил о том, что машины скорой с пациентами в салоне, нередко очень тяжелыми, простаивают в очередях на прием в стационар по 8–11 часов.

Как показывает практика, откровений о недостатках в городском здравоохранении, которые вскрыл коронавирус, в Петербурге никому не прощали. В апреле лишилась работы заведующая отделением кардиологии больницы Святой Евгении Марианна Замятина, написавшая губернатору Александру Беглову о нехватке СИЗ, в июне за то же самое был уволен по статье реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин, вслед за ним — санитарка госпиталя в «Ленэкспо» Александра Марченко, рассказавшая о невыплаченных медикам, работавшим с COVID-19, президентских и губернаторских доплатах. Лев Авербах допускает, что и ему городские власти могли ответить на критику.

«Если все пойдет по сценарию Смольного, нам это грозит потерей бизнеса, то есть закрытием клиники, — говорит Авербах. — Город поддерживать не будет, это исключено. Хотя мы не просим многого: только дать нам шесть месяцев, а не два, чтобы переехать и выжить».

ПРЯМАЯ РЕЧЬАлександр Якушев, заместитель председателя городского комитета имущественных отношений:

— Всем арендаторам ЛОМО, занимающим сейчас помещения в здании на Чугунной улице, город предложил альтернативные варианты. Мы подобрали четыре хороших адреса и для КОРИС. Но от всех вариантов он отказался, отметив при этом преимущества одной из предлагаемых локаций.

Александр Солонин, генеральный директор Ассоциации частных клиник Петербурга:

— КОРИС — первая частная скорая помощь в Петербурге, которая на протяжении двадцати с лишним лет ежедневно оказывает высококвалифицированную медпомощь. В период пандемии героическую работу персонала с COVID-19 высоко оценили пациенты, получены сотни отзывов с благодарностями. У них много договоров и с негосударственными, и с государственными медицинскими организациями.

При вынужденном прекращении работы частной скорой больше всего потеряют жители Петербурга. Поэтому такие решения должны обязательно учитывать общественную значимость. Внезапное изменение условий (в течение двух месяцев освободить помещение для организации с лицензией на медицинскую деятельность) фактически приводит к снижению доступности медицинской помощи в Петербурге. Естественно, у экспертов отрасли здравоохранения возникает вопрос: чем обоснованы такие жесткие требования? А главное — как учитываются при этом интересы петербуржцев? Какую пользу принесет им это решение?

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»