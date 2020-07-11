 

Бондарчук и Андреева переезжают в квартиру за 80 миллионов

11.07.2020, 22:23, Разное

Квартира Федора Бондарчука, площадью более 100 квадратных метров, расположилась в Брюсовом переулке. По нескромным подсчетам СМИ, новые апартаменты обошлись режиссеру в 80 миллионов рублей. Стоит отметить, что жилплощадь была куплена несколько лет назад. Собирался ли изначально Бондарчук жить в новой квартире с молодой спутницей доподлинно неизвестно.

Дом, в который совсем скоро въедет Федор вместе с Паулиной Андреевой, считается историческим местом. Ранее в нем проживали многие известные личности, например,Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.

Будущие соседи звездного кинорежессера добавили, что уже несколько недель не слышно звука дрели и постоянного хождения рабочих. Скорее всего, владельцы апартаментов на днях перевезут свои вещи и заедут в новенькую квартиру.

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Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_) 23 Июн 2020 в 11:05 PDT

Близкие знакомые Федора Бондарчука признались, что деятель искусства задумал реставрацию жилью сразу же после его покупки. Рабочий персонал вместе с прорабами трудились около года, используя самые дорогие и качественные материалы. Но, к большому сожалению ремонтников, результат не удовлетворил изысканный вкус режиссера. Поэтому Бондарчук принял решение сделать перерыв и нашел другую бригаду, которая уже и довела до ума жилое пространство.

Сейчас Федор вместе с актрисой Паулиной Андреевой проживает в Подмосковье. Этот дом остался у продюсера после развода со светской львицей Светланой Бондарчук. Напомним, что в одном из интервью экс-супруга Федора рассказала, что лично познакомила бывшего мужа с Паулиной и сразу же заметила, что между мужчиной и женщиной пробежала искра.



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