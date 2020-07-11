 

«Как отец с дочкой»: Помолодевшая Анжелика Варум поделилась совместным снимком с Леонидом Агутиным

11.07.2020, 21:53, Разное

Анжелика Варум в своем личном микроблоге в Instagram поделилась совместным снимком со своим супругом Леонидом Агутиным. Пользователи Сети отметили, певица стала выглядеть намного моложе своего мужа-ровесника.
На опубликованном снимке Анжелика Варум позирует рядом с возлюбленным, которого на фоне помолодевшей и отлично выглядящей артистки можно принять за «старика». Поклонники певицы в комментариях с удивлением обсуждают фото, отмечая, что супруги выглядят «как отец с дочкой». Певица не держит в тайне своих секретов красоты и молодости. Она уже много лет придерживается методики раздельного питания, не употребляя за один прием пищи углеводы и белки. Также супруга Агутина отказалась от сахара, консервантов, а из напитков пьет лишь простую воду. С помощью таких строгих ограничений исполнительница поддерживает стройность тела и здоровье организма, она практически не болеет и легче восстанавливается после длительных концертов. Анжелика Варум занимается спортом в удовольствие, любит быструю ходьбу и плаванье.

Леонид Агутин после карантина изменил имидж, отпустив бороду, и, возможно, из-за этого он стал выглядеть старше своего возраста. Супруги вместе уже 20 лет, и «каждый день начинают с чистого листа», что и позволило им сохранить счастливый брак.



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