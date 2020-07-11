 

Глава Херсонской ОГА заявил, что за сутки в области не выявили ни одного случая COVID-19

11.07.2020, 21:50, Новости дня

Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не было зафиксировано в Херсонской области, об этом написал в Facebook 11 июля председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

“За последние сутки проведено всего 224 ПЦР-исследования, из которых 96 в селе Стрелковом Генического района. Исследование остальных полученных образцов с базы отдыха продолжается, результаты будут известны в ближайшее время”, – сообщил Гусев.

По его информации, с начала эпидемии коронавируса в области 204 подтвержденных случая COVID-19. 186 человек выздоровели, трое умерли.

За останню добу проведено всього 224 ПЛР-дослідження, з яких 96 ПЛР-досліджень проведено у с. Стрілковому Генічеського…

Posted by Юрій Гусєв on Laupäev, 11. juuli 2020

10 июля на базе отдыха в Херсонской области зафиксировали COVID-19 у сотрудника базы отдыха. На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находилось 165 человек, все они – на самоизоляции под постоянным медико-санитарным присмотром.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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