На 50 метров трезвее

11.07.2020, 21:25, Разное

В Петербурге приняли закон о «наливайках». Владельцы маленьких баров, чтобы спасти свои заведения, объединяются в профсоюз.

8 июля городской парламент утвердил в третьем чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в барах и рюмочных площадью менее 50 кв. м, расположенных в жилых домах. После одобрения у губернатора Беглова новая норма вступит силу с 1 января 2021 года.

Бар «Продукты» в Петербурге. Фото: @fontanka17

Об этой спорной инициативе городских чиновников «Новая» уже рассказывала. Официально ее цель — избавить жителей города от круглосуточной торговли дешевым алкоголем под окнами. При этом закон устанавливает единственный критерий так называемой «наливайки» (а заодно и качества обслуживания) — площадь торгового зала. В результате алкогольную лицензию отзовут и у сотни любимых петербуржцами небольших кафе и баров. Противники законопроекта отмечают, что новое ограничение никак не поможет в борьбе за культуру потребления спиртных напитков, зато добьет и без того пострадавший за время пандемии малый бизнес. Не говоря уже о том, что и туристический облик Петербурга как барной столицы РФ сильно изменится.

Существующих законов достаточно

Еще в апреле этого года вступил в силу федеральный закон № 145-ФЗ, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям с площадью торгового зала меньше 20 кв. м. При этом Госдума оставила регионам право самостоятельно расширять допустимую площадь и тем самым ужесточать нормативы.

В Петербурге по этому вопросу собрали экспертную группу. Среди тех, кто посчитал, что 20 метров недостаточно, оказались члены клуба единоборств «Сталинград», городской комитет по промышленной политике и инновациям, уполномоченный по защите прав предпринимателей и Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата. Единоросс Денис Четырбок оформил идею о расширении запрета до 50 метров в законопроект и внес его в городской парламент.

8 июля, выступая с трибуны Заксобрания, Четырбок рассказал, что на адрес Мариинского дворца пришли десятки тысяч писем от жителей многоквартирных домов с жалобами на «наливайки». «Мы, конечно же, должны поддержать эту инициативу и услышать голос жителей, а никак не голос того бизнеса, который кошмарит жителей этих домов», — пояснил он.

В баре Brimborium. Фото: @brimboriumbar

Действительно, противостояние жильцов с рестораторами, на которое ссылается депутат, длится уже много лет: на громкую музыку, шум и пьяную публику постоянно жалуются обитатели ул. Рубинштейна, Большой Конюшенной и других улиц в центре. По этому поводу идут переговоры, тянутся судебные процессы. Но вот незадача: новые ограничения оказались практически бесполезными для жителей.

«Этот закон — пустышка, пиар-акция одного конкретного депутата, он никак не поможет жителям домов, «инфицированных» барами, — отмечает в разговоре с «Новой» петербуржец Дмитрий Ледовский, много лет ведущий войну с рестораторами в своем доме в Басковом переулке. —

Уже существующих законов вполне достаточно, чтобы закрыть общепит, который их нарушает. Но законы и надзорные органы не работают, суды тянут резину. И с этим несчастными 50 метрами будет точно так же».

С этой позицией согласны и активисты, вставшие на пути главного барного маршрута города — улицы Рубинштейна: средняя площадь заведений здесь — около 150 кв. м, поэтому новые поправки на уровень шума никак не повлияют. «Лучшим решением был бы полный запрет на размещение баров в жилых домах», — отмечают местные жители в соцсетях.

Цели общие, будем работать

Опрошенные «Новой» петербургские рестораторы пока находятся в замешательстве. После утверждения новых нормативов вариантов у них, по сути, остается только два: вкладывать деньги в расширение площади (если такая возможность в принципе есть) или готовиться к закрытию.

«Самое первое, о чем все думают, — это сделать кухню открытой, чтобы ее считали как площадь зала», — отмечает сооснователь бара «Хочу в Сибирь» Дмитрий Богданов. По его словам, главный вопрос сейчас — кто и как из надзорных органов будет пересчитывать пресловутые 50 квадратных метров. «Основное «шаманство» будет связано именно с этим», — предполагает бизнесмен.

Бар «Хочу в Сибирь» в Петербурге. Фото: maps.google.com

Владелица бара «Продукты» и кафе Beirut Елизавета Извозчикова рассказала «Новой», что для удобства коммуникации с представителями власти малые рестораторы планируют объединиться в профсоюз.

«Предложим в осенней сессии доработать принятый закон, — говорит она. — Депутат Четырбок в своих комментариях СМИ утверждает, что к конструктивному диалогу готов и цели уничтожить барную и гастрономическую жизнь Петербурга не преследует. Говорит, что заботится о простых людях. И мы сами, будучи такими же жителями, тоже хотим тишины и покоя. Так что цели у нас общие, будем работать».

Еще одним гипотетическим решением проблемы мог бы стать переезд заведений из жилых домов в один общий кластер в центре города, например на территорию Гостиного Двора, Апрашки или Перинных рядов. Такой вариант устроил бы многих, но для его реализации нужны огромные деньги, которых у владельцев маленьких заведений нет.

Пока закон не вступил силу, остается призрачная надежда, что на ситуацию получится как-то повлиять. В соцсетях разворачивается общественная кампания #мойбарненаливайка, в рамках которой петербуржцы делятся воспоминаниями, связанными с тем или иным местом, или фотографируются рядом с ним. А размещенная на Change.org петиция «Нет уничтожению барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга!» на 10 июля набрала уже 20 тысяч подписей.

Серафим Романов

«Новая в Петербурге»