Мнение: Простой

11.07.2020, 21:19, Разное

Сообщается о том, что газопровод "Голубой поток" по неизвестным причинам простаивает уже полтора месяца. Он был закрыт в мае на профилактику и техническое обслуживание, сроком завершения работ называлась дата 29 мая, но работа так и не была возобновлена.

Причина вполне банальна – Турция настолько сократила закупки российского газа, что ей вполне достаточно мощностей "Турецкого потока". Российский газ последние три года замещается поставками СПГ и дополнительными закупками газа из Азербайджана, который поступает по системе ТАНАП. "Голубой поток" в складывающихся условиях становится невостребованным и избыточным.

Вообще, падение экспорта Газпрома практически по всем направлениям становится уже хроническим. Безусловно, какое-то время сохранять избыточные мощности придется, так как есть слабая и (будем говорить откровенно) почти несбыточная надежда на то, что ситуация исправится, но в реальности нужно готовиться к тому, что российский экспорт углеводородов в перспективе сократится – и уже не на проценты, а в разы.

Причина – в сокращении спроса, вызванном экономическими причинами и программами перехода на возобновляемые источники энергоресурсов. Сокращение спроса становится неизбежным, так как мировой кризис прямо сейчас у нас на глазах разрешается специфической "мировой войной", цели которой – ликвидация избыточных промышленных мощностей. А значит – сокращение спроса на сырье становится объективным. Вторая (и еще более немаловажная) причина – в токсичности России как поставщика ресурсов. Политика шантажа и давления плюс откровенно недружественные и даже враждебные действия Кремля по отношению к большинству своих "партнеров" делает его буквально изгоем. Логично, что "партнеры" бегут от заманчивых предложений и самого Кремля, как от зачумленного. Ряд национальных рынков либо наглухо закрываются от поставок российского газа (Украина, Польша), либо сокращают свою зависимость от него максимально ускоренными темпами, как та же Турция.

"Голубой поток" – первый сигнал, но неизбежно встанет вопрос о других трубопроводных системах, которые тоже используются не в полной мере. Все они испытывают хроническую недозагрузку, и вряд ли положение выправится. Естественно, что пустующие и незадействованные мощности будут негативно отражаться на рентабельности экспорта Газпрома, дополнительно усугубляя его и без того незавидное положение.