Трамп: США в 2018 году предприняли кибератаку на российскую «фабрику троллей»

11.07.2020, 21:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году США предприняли кибератаку против Агентства интернет-исследований – расположенной в Санкт-Петербурге фабрики троллей, усиленно распространявшей дезинформацию во время президентских выборов 2016 года и промежуточных выборов 2018 года.

Президент сказал об этом в интервью журналисту Марку Тиссену, которое было опубликовано газетой Washington Post.

Во время кибератаки, о которой Washington Post cообщила в 2019 году, киберкомандование США нарушило интернет-доступ в здание, в котором располагалось Агентство интернет-исследований, в ночь промежуточных выборов в США. В результате удалось остановить попытки распространения дезинформации. Ранее администрация Трампа не подтверждала публично факт такой атаки.

В интервью Тиссену Трамп сказал, что он действовал на основе разведданных о возможном вмешательстве России в промежуточные выборы 2018 года, отдав приказ об атаке. Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что он не предпринял аналогичных действий в преддверии выборов 2016 года.

«Мы остановили это, – сказал Трамп Тиссену, отметив, что «никто не действовал жестче в отношении России, чем я».

Трамп утверждал, что Барак Обама не предпринял никаких действий против российских троллей, чтобы принести пользу кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По словам Трампа, Обама «до выборов знал, что Россия занимается манипуляциями… И причина, по которой он ничего не сказал, состояла в том, что он не хотел этим заниматься, потому что он думал, что [Хиллари Клинтон] побеждает, прочитав лживые опросы… Он думал, что она победит. И у нас было молчаливое большинство, которое сказало: нет, нам нравится Трамп», – заявил президент.

Обама предпринял действия после Дня выборов в 2016 году, наложив санкции на российских граждан и агентства, участвовавшие во вмешательстве, изгнав из США десятки российских дипломатов, и классифицировав систему выборов как критически важную инфраструктуру.

По словам бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и сенатского Комитета по разведке, российские агенты атаковали избирательную инфраструктуру во всех 50 штатах, успешно получив доступ к базам данных регистрации избирателей в Иллинойсе и Флориде, хотя нет никаких доказательств изменения результатов голосования.

Финансированием Агентства интернет-исследований занимается Евгений Пригожин, которого в прессе называют «шеф-поваром Путина» в связи с тем, что принадлежащая Пригожину компания занимается организацией банкетов в Кремле.