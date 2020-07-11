 

Юлия Проскурякова опровергла слухи о расставании с Игорем Николаевым

11.07.2020, 21:09, Разное

Юлия Проскурякова опровергла слухи о разводе с супругом Игорем Николаевым. Певица отметила, в последнее время пресса проявляет к ней повышенный интерес.
Юлия Проскурякова заявила, журналисты начали атаковать ее друзей звонками, чтобы получить какие-либо подробности о ее личной жизни . Это произошло после появления в Сети информации о якобы «раздельном проживании с Николаевым» из-за чувств артистки к студенту из ГИТИСа. По словам певицы, представители прессы только напрасно потратили свое время и силы, и она не понимает причин такого «нереального» интереса к ее персоне. Проскурякова подчеркнула, она «не разводится, учится, живет и счастлива». Однако позже удалила эту запись с описания под постом, заменив ее пожеланиями счастья своим поклонникам. Также супруга композитора поблагодарила подписчиков «за критику, юмор и любовь».

Пользователи Сети в комментариях поддержали любимую артистку, посоветовав ей не обращать внимание на «желтую прессу» и всех других «завистников». «Юлечка, Вы прекрасны и мудры! Счастья Вам», «Шикарная», – восхищались поклонники.



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