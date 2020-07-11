Мнение: Тюрьма за опоздание на работу, Проктер энд Гэмбл обманывает россиян и немецкий триллион на НАТО

11.07.2020, 21:01, Разное

1. Советский Союз, как известно, боролся за права трудящихся. Право на труд в СССР было если не у каждого, то у подавляющего большинства, хотя, конечно, многим приходилось работать совсем не там, где им хотелось бы. Антисоветчики из «Ленты» пытаются добавить немного дёгтя в эту бочку мёда:

https://lenta.ru/articles/2020/06/26/labour/

Россия с длинными новогодними и майскими праздниками входит в число самых отдыхающих наций мира. Без учета выходных россияне отдыхают больше, чем трудящиеся в Германии, США и Японии с их крупнейшими экономиками. Однако условия труда у нас еще недавно были далеки от комфортных. Во времена СССР при командной экономике, когда Союз стремился «догнать и перегнать» капиталистов, советские люди были лишены выходных, отпусков и личной свободы. За смену работодателя без разрешения и опоздание всего на 20 минут под суд угодили миллионы граждан.

С одной стороны, «Лента» права — и уголовные сроки за опоздание на завод, и физическая расправа над колхозниками за невыполнение плана — это всё печальные исторические факты. С другой стороны, говоря про СССР, надо всегда помнить о каком конкретно периоде мы говорим. После смерти Сталина страна начала стремительно цивилизовываться, и во времена Брежнева права работника были уже весьма неплохо защищены.

2. Западные корпорации продолжают обманывать россиян, втюхивая нам продукцию заведомо низкого качества. Надеюсь, ФАС будет наказывать их с каждым разом всё строже и строже:

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/07/03/n_14621713.shtml

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», дочерней компании Procter&Gamble, за разницу в качестве стиральных капсул в России и Европе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Кашеварова.

«ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»», — сказал Кашеваров.

Замглавы добавил, что компания не выполнила условия ранее вынесенного предупреждения.

Отмечается, что в начале декабря ФАС и Роспотребнадзор установили, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, продаваемые в России, уступают по качеству этим же маркам в Европе.

3. Дональд Трамп в очередной раз попытался выколотить из Германии деньги на содержание блока НАТО, ставшего непомерно дорогим для США. Об этом пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200626/1573483386.html

По большому счету Трамп, выражаясь бандитским языком (подходящим для американской внешней политики в гораздо большей степени, чем язык высокой европейской дипломатии с ее нотами и “выражениями озабоченности”), просто “поставил Меркель на счетчик”, заявив, что Германия вообще-то должна выплатить триллион долларов за ту защиту (точнее “крышу”), которую ей предоставляет НАТО.

Вероятно, американский лидер хотел продемонстрировать своим избирателям (а в США сейчас в самом разгаре избирательная кампания), что он — жесткий и решительный патриот, способный твердо отстаивать национальные интересы, но получилось у него откровенно плохо. Трамп выглядел не решительным патриотом, а просто очень обиженным пожилым мужчиной, который искренне негодует по поводу того, что Ангела Меркель не уделяет ему нужного внимания и не дает денег на НАТО. В словах Трампа четко просвечивает самая настоящая ревность.

“Они тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоносителей, и после этого мы должны защищать их от России, но это не очень работает”, — цитирует его позицию газета New York Post.