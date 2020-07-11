Мнение: Письмо: “Вдруг объявится”

11.07.2020, 20:50, Разное

Когда человек с плохими границами решает сделать границы лучше и начинает отслеживать щипцы, с ним происходит одна вещь.

Заметив щипцы, он тут же достает щипцы побольше, а потом еще одни и еще. Чем больше беспокойство у рапанов насчет щипцов, тем больше их щипцы. У рыб тоже такое есть, но им иногда удается отрефлексировать и прервать цикл. А рапаны не могут.

Давайте в этом письме посмотрим, почему это происходит.

thering_of_fire

Здравствуйте, Эволюция!

Прошу вас о разборе моей ситуации, я запуталась и не понимаю как действовать.

Мне 32 год, в разводе, детей нет, но очень хочется в будущем. Занимаюсь разработкой и продвижение интернет проектов, работу очень люблю, получаю удовольствие и много учусь. За последний год удалось в три раза увеличить доход и выйти на уровень более платежеспособных заказчиков, чему я очень рада, хотя впереди еще много работы и расслабляться рано. Работаю над имиджем, полностью изменила свой гардероб, прическу, меняю питание и работаю над фигурой (сейчас еще 5-7 лишних килограмм). Временно живу с родителями, пока в моей квартире ремонт до осени где-то, и мне неловко об этом признаваться мужчинам, видя, как это снижает мою ОЗ.

Мы познакомились с П. в тиндере полтора месяца назад. Он моложе на 3 года, живет один, работает в айти. Сразу предложил встретиться, и наша переписка была такой интересной, что я решила – да, хочу. Последний год после развода я сидела во фрустрации и не то, что отношений не хотелось, а от одной мысли об этом становилось плохо (был тяжелый развод, который вымотал меня эмоционально). П. оказался очень приятным, симпатичным и сексуальным, с ОЗ повыше моей. Я старалась быть теплой, общительной, разговор шел легко, мы нашли много общих тем, успев за пять часов обсудить, кажется, все на свете!

Где-то в середине свидания мне показалось, что я совсем не нравлюсь ему. Это произошло после его расспросов на тему того, что я живу с родителями. Говорит, “получается, твои родители тебя содержат”, а это для меня больной вопрос сейчас, вижу, как факта проживания с родителями при знакомства падает моя СЗ у мужчин. Мои родители не только не содержат меня, но я и сама им помогаю финансово, хотя живу сейчас в их квартире, да.

Они очень помогли мне в прошлом году после развода – эмоционально поддержали и были на моей стороне, хотя бывшего мужа очень любили, он хороший человек и родители до сих пор надеются, что мы одумаемся и воссоединимся.

И вот мы с П. гуляем, разговариваем и вроде он улыбается, но шагов к сокращению дистанции не делает. Думаю – ну что ж, я сделала всё что могла, не понравилась ему, можно и отчаливать. После этого он меня целует, а я смотрю в его глаза и думаю – ого, кажется, все-таки немного понравилась! Дальше на свидании мы целовались, он обнимал меня, смеялись, было много разговоров, он рассказывал о себе, о своих планах, что-то там о конфликте с родственниками и разные другие темы, спрашивал меня обо мне.

Ситуация для меня осложнялась тем, что сразу после дня нашей первой встречи он уезжал в командировку, на срок более месяца. Боялась, что после долгого периода сидения в винограднике может начаться мой быстрый слив от голода, и кажется, боялась не зря.

(Рапаны всегда думают, что у них слив от того, что давно не было отношений, они думают, что “голод” – это когда давно не кушал. Но в любви голод не от этого, в любви ваш голод от распахнутой хлеборезки, от желания кормить корону чужой любовью. Поэтому сколько рапану не дай, голод его станет только больше)

П. написал мне на следующий день, сказав, что он уезжает, но надеется встретиться по приезду и спишемся потом, когда вернется. Я ответила, что мне было очень приятно с ним познакомиться, и что буду ждать его возвращения и встречи, что мне бы этого хотелось.

Решила, что писать первая не буду, и вроде нормально, если он сам приедет и напишет, инициируя встречу. Тем более, за месяц многое может поменяться – я могу с кем-то познакомиться, или он там с кем-то познакомиться.

(Она решила первой не писать, поэтому постаралась почетче донести до него, что писать должен он, что она очень хочет общения. Вот здесь уже заметен тот механизм, о котором я говорила. Вместо собственных шагов вытаскиваются чужие шаги. Девушка без щипцов не говорит, что она ооооочень хочет общаться, она просто общается, пишет сама. Девушка с щипцами не пишет, но повторяет, что она оооооочень хочет общаться. И мужчина понимает, что должен писать он)

Но он начал писать сначала через день, потом каждый день. Рассказывал как у него дела, спрашивал что нового у меня, слал фотки. Мне общаться было интересно, но через пару недель так надоела эта переписка, если честно. Словно держат на крючке – и забыть нельзя, что человек интересный, хочется с ним встретиться. Но и динамики никакой нет, только буквы в телефоне.

(Ее паровоз перегрелся и хочет сойти с рельсов. Никакой динамики! Надоело! Почему он не пишет про любовь и ничего не предлагает? Штурман негодует)

Может человеку скучно в командировке, в конце концов! В это время в делала новый проект по работе и проходила курсы (тоже по работе), но все равно его фигура выросла до приличных размеров.

(И они всегда обижаются, когда сами вырастили фигуру из-за своей хлеборезки. И решают “бежать роняя тапки”, а потом достают щипцы побольше)

Спросила когда он возвращается, назвал день. Говорит “можем встретиться в день моего приезда, если ты будешь свободна”. Отвечаю – да, буду, мне бы хотелось. Пишет – “мне приятно это слышать, спасибо”. Мне показалось, что я вытянула щипцами встречу и через 10 минут пишу “или можем в другой день, если ты устанешь после перелета, не хочу тебя напрягать”. Отвечает “если я предложил, значит хочу встретиться, выбор встречаться или нет за тобой)”. Написала, что хочу и буду рада его увидеть, вроде договорились.

(Вот здесь внимательно перечитайте. Она не предлагает ему встретиться, она щипцами подводит к тому, чтобы он ей сам предложил. Но это еще ладно. А вот дальше она думает, что это были щипцы, и что делает? Достает щипцы намного больше и противней. Оооо, я тебя напрягаю, оооо. И ему приходится доказывать ей, что нет, не напрягает. Если бы она сама сказала, что хочет увидеться, ему было бы приятно. Но она везде “компенсирует” одни щипцы щипцами побольше)

В день приезда тишина. Не знаю адекватно или нет, но я написала ему “Привет, мы вроде обсуждали встречу сегодня, но я так и не поняла договорились мы или нет и немного растерялась :)”. И опять у меня начался внутренний монолог – а вдруг это щипцы? Нет, ну он сам бы написал, если бы хотел, да?

После расставания с бывшим мужем, в отношениях с которым мои щипцы торчали изо всех щелей, для меня неприятно и страшно было бы опять увидеть, что они активизировались.

(Страашно ей было. Как мы видим, страх ей не помогает. Потому что свое жалобное “страаашно” она тоже адресует вовне. В данном случае мне, чтобы я ее утешила)

Ответил, что встретимся и может приехать в мой район. Встретились, погуляли, он рассказывал о новых проектах на работе, обсуждали особенности работы в моей сфере, да и о всякой ерунде болтали. Поцелуи и объятия стали жарче! Когда он провожал меня, какой-то несуразный случай произошел. Мы шли по открытой дороге, и мне так хотелось его поцеловать прямо там. Взяла за руку и говорю “пойдем в кусты”. Слева были три березы, ну так себе кусты – все просматривается вокруг метров на 300. Он удивленно говорит “ты что, прямо здесь хочешь?!”. Решил, что я прямо в этих березах сексом собираюсь заниматься… Я – вопросительно на него смотрю, нет мол, и просто целую. Говорит, “я не то чтобы испугался, просто удивился”.

(Бедный онегин. Он подумал, что его хотят изнасиловать в кустах. И был недалек от правды)

Он значит удивился, а я теперь ломаю голову, не слишком ли я перестаралась с поцелуями и не думает ли он теперь, что я шэ. Последние 6 лет я была в браке, и совсем теряюсь от того, что нынче приемлемо в новых знакомствах, а что нет, это сильно расшатывает меня.

(Расшатывает. Как будто у нее хоть когда-то была устойчивость, а не всегда она была соплей на ветру)

Всё было бы ничего в тот вечер, мы разошлись, он стал писать мне смски с вопросами как я добралась. А я возьми и отправь ему в ответ “от твоих горячих поцелуев я сегодня не засну”. В тот момент мне показалось, что это красиво и своевременно.

(Она так страдааала, что он подумает, что она шэ, что подсыпала ему новую порцию горячих пошлостей. Видите, что у рапанов все наоборот? Чем больше они переживают, тем больше они наращивают темп. Почему, как думаете?)

Последовало приглашение на следующий вечер к нему домой в гости, но вечер у меня уже был занят (волонтерская работа, я договорилась заранее и не было возможности отменить. Даже если была бы, я не стала бы отменять, впрочем). Он предложил другой день, я написала, что он мне очень нравится и я хотела бы к нему прийти, но всему свое время.

(Самые омерзительные щипцы из существующих. Подкат с подставой в белом пальто. Она сама вытащила из него щипцами приглашение, но вместо того, чтобы выразить радость, встала в позу)

После этого он начал писать каждый день и каждое утро. И в течение дня, что меня удивило.

(Онегин уже так утомлен ее щипцами и ее прыжками то на него, то в сторону, что ему хочется понять, чего же она хочет от него)

Состоялся такой диалог, за который мне до сих пор неловко:

он: может в пятницу?

я: ты про гости? даже не знаю как совместить мои “пуританские взгляды” (твои слова) и твое приглашение домой 🙂

(Она похожа на бегемота, когда кокетничает. Грации и обходительности в ней столько же. Обратите внимание на штурманские скобочки, которыми она ему напоминает его слова, и вообще, с каким нажимом она ему доносит, что именно он должен делать и как)

“Пуританские взгляды” – это его оценка нашего диалога, когда во время его командировки в переписке я не стала развивать околосексуальные темы.

(Там она тоже сама лезла к нему с доильным аппаратом, а когда он откликнулся, грубо обломала его. Рапаны всегда лезут, липнут, чтобы обломать. И удивляются, почему всех от них тошнит)

он: да. нам же необязательно заниматься сексом, можно просто посидеть)

я: я хочу в гости) и принимаю твое приглашение.

(Посмотрите, как она подчеркнула ему, что это его приглашение, его добровольное и спонтанное приглашение. А она его принимает, сверху. Она все время втолковывает ему, кто тут хочет, а кто соглашается)

Потом пару дней переписывались, он мне обещал при встрече одну интересную тему рассказать, и вот наступила пятница. Он написал что-то с утра, пообсуждали какие-то дела и молчит.

я: что с планами на сегодня? у тебя что-то поменялось?)

Молчит. Час, два. Ну, думаю, приплыли. А у самой шатания и внутренние вопросы – адекватные ли шаги сделала в ответ на его предложение прийти в гости.

(Автор, вы так много жалуетесь на свои шатания, что я вам должна сказать. Вы еще не доросли до той стадии, когда начинают шататься. Вы пока размазаны по тарелке)

он: очень хочу тебя увидеть но сегодня наверно не получится. насчет выходных не знаю – хочу воплотить планы заняться (хобби)

Я, мягко говоря, ошарашена. С уважением отношусь к рабочим делам, но неужели это и правда выяснилось только в обед в пятницу.

(Штурман в шоке. Хотя и с уважением относится к ариям жуков)

Ответила только “очень жаль”, написал “мне тоже, многое нужно по работе доделать”. До этого рассказывал, что новый проект на работе, в течение недели писал, что то ли не успевает, то ли сил много уходит… Но такой подставы я не ожидала. Хотя в состоянии шатания уже не понимаю – действительно ли это подкат с подставой, или мои короны блестят, растут и шатаются. Для меня его ответ звучал как откровенный посыл нах.

(Но не может ведь быть, не может быть)

Пожелала успехов в завершении рабочих дел, и всё. Вечером пишет “какдела”, я не буду ему ни отвечать, ни писать больше. Мой интерес к нему пошел на спад после всей этой нелепой ситуации, и сама я очень расстроена. Прежде всего, собой.

(Ее интерес пошел на спад. Вот они, жестокие улитки)

Помогите, пожалуйста, понять как в этой ситуации поступить и что я могла бы сделать, если он вдруг объявится?

Сейчас ходов у себя я не вижу. Конечно, он мне очень нравился и хотелось узнать его получше. Его отношение я вообще не понимаю, если честно. Точнее, единственное, что я понимаю, что моя значимость очень мала, а его – была выше. Есть ли шанс поднять свою?

(Щипцами, которых у вас, автор, вагон и маленькая тележка)

Благодарю вас за блог. Читаю три года, но информация начала поступать в мозг только последний год. Благодаря вам удалось уменьшить короны в профессии, что вывело меня к новым крутым заказчикам; увеличить уровень энергии и дохода; развестись с мужем, вернув себе самоуважение, сейчас учусь опираться только на себя. И теперь для меня самое страшное – это найденное самоуважение потерять, в яму я снова не хочу)

(Она думает, что развод с мужем, когда часики уже громко тикают, – это успех. Увеличила уровень энергии короной, которую она почему-то называет “найденное самоуважение”)