Личное: Louis Vuitton против всех нас?

11.07.2020, 20:45, Разное

Яна Рудковская наехала на Риту Дакоту за то, что та посмела поучаствовать в кампании с розыгрышем сумок LV. Дакота выглядит «дешмански», снижая, тем самым, градус компании.

Меня это, признаться, рассмешило.



Фото: Соцсети

Из года в год вы, мои дорогие читатели, вы ржёте в комментариях над стилем Рудковской, отказываясь понимать, как она умудряется настолько дёшево выглядеть при её-то деньгах.

Меня же всегда больше забавляло поведение Яны. Тоже не самое элегантное, знаете ли: то награду за мою голову в миллион объявит, то развопится в дешёвой истерике, то публичную травлю дешманского, как ей кажется, блогера устроит.

Вот как о случившемся рассказывает Рита:

Пост о том, как меня унизил Louis Vuitton и Яна Рудковская..

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Я очень уважаю своих подписчиков, поэтому если я выложила какой-то пост, я обязана ответить на множество вопросов «почему решила удалить?»

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Так вот, пост с сумками LV я не ‘решала удалить’, меня заставили. Точнее «настоятельно рекомендовали», цитирую…

Мне звонит Яна Рудковская ( внимание, апогей истории ) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет» почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании и выгляжу «дешмански»…

Яна несколько раз употребила слово «дешманский» в мой адрес и «вип» в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя я девчонка довольно сильная.



Резюмирую: Рудковская наехала на Дакоту, продавив на то, чтобы та снесла пост с упоминанием бренда.

Зря Рита на это повелась: слаба в коленках оказалась. Я не слаба и скажу то, что думаю.

Если принципом компании Lois Vuitton является открытая дискриминация людей по социальному признаку (разделение их на «вип» и «дешманских»), то ей нечего делать на территории Российской Федерации.

Если амбасадор бренда наезжает на блогера за то, что та посмела поучаствовать в акции компании, не тратя на продукцию миллион евро в год («потому что от меня это выглядит дешмански и ужасно» — цитирую Риту), то что этой компании делать в стране, где средняя зарплата не поднимается выше 400 долларов?

А если уж бренд пришёл в нашу страну и зарабатывает здесь миллионы, то он и его послы, включая Яну Рудковскую, обязаны уважать людей, здесь живущих.

Как Рудковская с её дешманской, уже на мой взгляд, причёсочкой и поведением, в принципе, попала в друзья бренда LV?

Может, по дружбе, как это часто и бывает у нас? Дружит с Наташкой — сожительницей наследника империи LVMH?



Фото: Соцсети

Дорогой концерн LVMH, дружба — дружбой, конечно, но амбассадоров своих проверять всё же нужно. Это во-первых.

А, во-вторых, уважайте людей в нашей стране или убирайтесь отсюда. Даже если вы считаете «вип», это не даёт вам никакого права рубить бабло там, где большинство людейпринадлежит к дешманскому сословию, что следует из слов вашего же посла Яны Рудковской.

Ясно?