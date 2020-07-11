Мнение: Роль личности в истории

11.07.2020, 20:42, Разное

Вот, кстати, некоторые недоумевают: а почему сейчас в Хабаровске народ вышел за “своего народного губернатора”, а в Иркутске полгода назад – нет? Вроде ведь там и там – одни и те же сибиряки (для народа что дальше Урала – всё Сибирь). Там и там был избранный людьми “назло ЕР и Путину” народный губернатор (в Иркутской области – от КПРФ, в в Хабаровском крае – от ЛДПР). И Левченко, и Фургал оставались, несмотря на весь контрпиар от Центра, популярными у себя в регионах. Обоих отставили по беспределу – Левченко вынудили подать в отставку, Фургала и вовсе “приняли” в лубянскую тюрьму…

Тем не менее за Фургала вышло 20 тысяч (это только в Хабаровске и только сегодня), а за Левченко вроде был один митинг человек в 150 в Иркутске, да и всё… Отчего такая разница при “прочих равных”?

А разница, по всей видимости, одна: Фургал, несмотря даже на жесткое, показательное грубое задержание, не сдался. По него уже сообщили – вину не признает, твердит, что ни в чем не виноват. А ведь ему до ареста, нет никаких сомнений, тоже долго и изощренно выкручивали руки: сдайся! Уйди в отставку! Сам, добровольно – тогда мы тебя не тронем!

Вот иркутский Левченко – не выдержал (хотя и тоже, по слухам, долго держался). В какой-то момент “уговоров” сломался – и менее чем за год до выборов свое “прошение по собственному” подмахнул. Я буду последний, кто бросит в него за это камень; ежу понятно, что с ним в кремлевских кабинетах работали поочередно такие иезуиты и мордовороты, которые, что называется, “умеют убеждать”. Когда на тебя наваливается всей своей тушей эта наша московская недоимперия – мало кто может выдержать. Делать там особо ничего не умеют, но вот унижать и запугивать – это у них в генетической памяти. Стены, как говорится, помогают. Кремлевские.

Так что Левченко сдался – грех за такое осуждать. Как говорилось в одном старом фильме – “Хороший ты мужик… Но – не орел!”

А вот хабаровский Сергей Иванович ни в какую отставку подавать не стал. Хотя, надо полагать, прекрасно отдавал себе отчет, чем ему это грозит (юристы уже сообщили, что по совокупности обвинений ему светит пожизненное). Но вот – поди ж ты. Послал всех “уговорщиков” по известному адресу. И даже сейчас, когда, казалось, игра проиграна и он в камере в Лефортово – все равно “держит лицо”. Не спешит “сотрудничать со следствием” или там призывать своих земляков “разойтись”.

Вот люди и вышли. А так ведь – было бы странно “топить” за человека, который сам подал в отставку. Отсюда и разница более чем в 100 раз: 150 за Левченко в Иркутске – и более 20 тысяч в Хабаровске.

Бывают люди, которые не ломаются.