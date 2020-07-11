Мнение: Как создать “дочь офицера”

11.07.2020, 20:40, Разное

Очередной сеанс разоблачения "дочерей офицеров" из 83-го ИПСО. На этот раз оптовый – с личными данными и учетками для работы в российских соц.сетях.

Судя по объему публикуемых уже не первый месяц документов, в порыве информационной борьбы, "дочери офицеров" совсем не заботятся о безопасности своих компьютерных сетей, если там шарятся все кому не лень – от спецслужб до различных хакерских групп.

Как сделать «дочку офицера». Суккубы 83-го Центра ИПсО ССО ВСУ

Против России, русскоязычных, русских и других братских народов нашей Отчизны работают силы зла. Они инфернальны, но имеют и конкретное воплощение во плоти. Это специальные силы, структуры, далеко не дилетанты, хотя и у них частенько бывают проколы на почве русофобии.

С украинской территории обработкой сознания и попытками воздействия на россиян в Крыму, Донбассе и во всей России занимаются т.н. центры ИПсО — информационно-психологических операций. Их сотрудники проходят обучение и стажировку в аналогичных структурах стран НАТО. О значимости, которую придают в Киеве, Варшаве, Брюсселе, Вашингтоне этой работе, говорит тот факт, что центры ИПсО организационно входят в структуру относительно нового, закрытого рода войск ВСУ — Сил специальных операций. Центры ИПсО расположены во Львове, Одессе, Николаеве, Киевской и Житомирской областях.

Чем занимаются эти конспираторы? Вы не поверите, но все эти старлеи и «пидпилкывныки» банально днюют и ночуют в соцсетях, штампуя, как горячие пирожки, комментарии в электронных СМИ, блогах и соцсетях. Для раскрутки своих фейков они нанимают smm-структуры, пилят бюджеты. Именно они заспамливают российские, в т.ч. крымские, донбасские ресурсы от имени «недовольных пенсионеров» и «оппозиции». Задача таких виртуальных «разгневанных рабочих», «обиженных военных и полицейских» из украинских центров ИПсО толкнуть людей в России на «экс» — сначала акции протеста, а затем на вооруженное выступление, спровоцировать майдан, такой как в Киеве, где получилось угробить вполне спокойную и худо-бедно развивающуюся страну. Им позарез нужно породить хаос породить в России. Лишить наших детей будущего — их задача.

Разномастные «дочки офицеров» с мужскими и женскими первичными половыми признаками стараются запустить червяка сомнения и уныния в наш мозг, катализировать недовольство и критику. Бесы чистой, а точнее, грязной воды.

Кстати, о «дочках офицеров» — в служебной терминологии специалистов информационно-психологических операций ССО ВСУ есть даже такой спецтермин — «псевдо-особистість» (псевдо-личность). Их сотнями плодят украинские офицеры для воздействия на противника, от их имени они заводят знакомства в соцсетях, вбрасывают фейки, снимают информацию с «клиента», готовят акции, словом, применяют весь набор для достижения своих целей.

Итак, поехали — псевдоличности от Сил специальных операций Украины для использования в «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Мой мир», «Twitter», «Google+».

К примеру, некая «Дємідова Анастисія Вадімовна» (Демидова Анастасия Вадимовна). Телефоны, адреса электронной почта ит.д. — всё есть, не подкопаешься.

Вообще, лапочка: 04.07.1989 года рождённая в Донецке незамужняя украинка-христианка с «умеренной» жизненной позицией и украинским гражданством. В 2011 году закончила Донецкий факультет Киевского национального университета культуры и искусств (гостинично-ресторанный бизнес). Не девушка, а сказка! Судите сами, ее хобби: фотографировать, бильярд, боулинг, прогулки по парку, общение с друзьями. Предпочтения: фитнес, цвет белый, коричневый и все яркие, стиль музыки «поп», исполнитель (группа) нет, фильм "письма к Джульетте" « "Черная орхидея", "Три метра над уровнем неба", "Трансформеры", актер (актриса) Шайа Лабаф.

Но это всего лишь замануха и поляна для банальной дезинформации. Лекарство от этой дряни только одно — бдительность. И молодым людям, кому только предстоит покорение жизненных вершин, и умудрённым опытом ветеранам нужно отдавать отчет, что, общаясь в соцсетях и блогах, вы можете стать мишенью такого «суккуба» — демона похоти и разврата, чей хвост и когтистые лапы торчат за дверью украинских центров спецопераций. Ширма — красивая картинка, «липовые» данные, слезливая история. С вами может вести диалог, «сканируя» личные данные и скачивать нужные сведения не красивая на фото девушка «Анастасия», а офицер ВСУ «Олексій Іванов», во время диалога извращенно теребя потными руками свой оселедец. Будьте бдительны!

Или вот еще характерные представители инкубов из 83-го Центра ИПсО ССО ВСУ, любезно предоставленные украинскими патриотами нашему агентству. Знакомьтесь: 34-летний Вадим Сергеевич Колосов из Донецка, заядлый юзер сетей Мой мир, ВК, Facebook, Twitter и Одноклассники. Тоже вполне обыденная история — закончил Донецкий национальный университет в 2008-м экономистом, с тех пор осел в Харькове. Всё тоже самое, только мужчина. Да, еще придумали «батько» и «мати»:

Из этой же серии виртуальных героев Сил специальных операций Украины и «Віталій Семенович Забарський», помоложе и поактивнее, даже пару фото прибавили (реальные же люди, кто спорит!):

Исходя из того, что у всех этих созданных и курируемых «Олексіем Івановым» Суккубов и инкубов одинаковая дата рождения, можно предположить, что перед нами некий шаблон, демонстрация, возможно для отчётности перед теми, кто учит украинцев таким образом вести подрывную работу против… русских.

Но это что касается псевдо-личностей, персонажей вымышленных для красоты, картинки и прочих функции. Но в этом многочисленном войске украинских бесов есть целые отряды банальных троллей. Их задача — спамить комментами, лайкать и дизлайкать, «бить в набат», в общем наводить информационный шорох по приказу кураторов 83-го центра ИПсО ССО ВСУ. Эта полурота троллей рвется в бой, готовясь информационно воевать с Россией от имени «униженных и оскорбленных крымчан», болгар, грузин и прочей публики. В таблице указаны и пароли аккаунтов в соцсетях. Что характерно, в таблице троллей крайняя правая графа обозначена как «Позиция». У некоторых (единицы) она обозначена, как «пророссийская». Это наводит на мысль о том что аккаунты взломаны, и от имени обывателя мир информации засоряют все те же старлеи и «пидпилкывныки 83-го Центра ИПсО ССО ВСУ и провокаторы на аутсорсинге.

И, наконец, совершенно логичный вопрос, а куда «сливает» всю эту виртуальную, простите, блевотину украинские информационные пропагандисты? И здесь у них хорошо отлаженная поляна созданных, прикормленных, взломанных и т.д. ресурсов, с частью из которых мы вас знакомим. Чтобы обозревая бескрайние просторы интернета и наткнувшись на такие вот конструкции, мы не забывали, чей хвост и свиное рыло, затаившись, выглядывает из-за угла.

«Возможность размещения информации от имени псевдоособи на следующих региональных интернет-ресурсах:

Можливість розміщення інформації від імені псевдоособи на наступних регіональних інтернет-ресурсах:

НИКОЛАЕВ (МИКОЛАЇВ):

«Николаевские известия» (http://izvestia.nikolaev.ua/) –

Логин: VitaliyZabarskiy

Пароль: Vitaliyqwerty

«Центр журналистских расследований» (http://nikcenter.org/) –

Логин: VitaliyZabarskiy

Пароль: Vitaliyqwerty

«Корабелов.инфо» (http://www.korabelov.info/) – авторизация через социальные сети

«NikMedia.com.ua» (http://nikmedia.com.ua/blog/?cat=1) –

Логин: VitaliyZabarskiy

Пароль: Vitaliyqwerty

«Times.mk.ua» (http://times.mk.ua/) –

Логин: [email protected]

Пароль: Vitaliyqwerty

«Egaelite» (http://egalite.com.ua/) –

Логин: VitaliyZabarskiy

Пароль: Vitaliyqwerty

ХЕРСОН:

«Херсонщина за день» (http://ksza.ks.ua/) –

Логин: AndrewStepanow

Пароль: AndrewStepanowqwerty

«Kherson» (http://forum.kherson.net.ua/) –

Логин: Андрей Степанов

Пароль: AndrewStepanowqwerty

«Херсонцы» (http://khersonci.com.ua/) – размещение без регистрации

«Херсон online» (http://khersonline.net/blogi/) –

Логин: Андрей Степанов

Пароль: AndrewStepanowqwerty

«Пост Фактум» (http://www.postfactum.ks.ua/) – размещение без регистрации

КИРОВОГРАД (КІРОВОГРАД):

«Акула» (http://akulamedia.com/) –

Логин: [email protected]

Пароль: VadimKolosovqwerty

«Точка доступу» (http://dostyp.com.ua/) – размещение без регистрации

«Єлісаветградський тиждень» (http://week.kr.ua/uk/) – размещение без регистрации

«Рідний Кіровоград» (http://rk.kr.ua/) –

Логин: [email protected]

Пароль: VadimKolosovqwerty

«Гречка» (http://gre4ka.info/) –

Логин: VadimKolosov

Пароль: VadimKolosovqwerty

«Златопіль» (http://zlatopil.com.ua/) –

Логин: VadimKolosov

Пароль: VadimKolosovqwerty

ОДЕССА (ОДЕСА):

«Трасса Е-95» (http://trassae95.com/) –

Логин: Parchimovich

Пароль: Sergeyqwerty

«Одесская жизнь» (http://odessa-life.od.ua) – размещение только комментариев

«Думская» (http://dumskaya.net) –

Логин: [email protected]

Пароль: Sergeyqwerty

«Таймер» (http://timer-odessa.net/) –

Логин: [email protected]

Пароль: Sergeyqwerty

«Информационный центр» (http://infocenter-odessa.com/) – авторизация через социальные сети.

Мы познакомились лишь с одной из десятков тысяч документов, ссылок, аккаунтов, которые свидетельствуют колоссальной работе против нашей стороны, организованной представителями стран НАТО во главе с США против России и людей Русского мира. К сожалению, с нашей стороны идет явная недооценка подобных угроз. Увы, но, как правило, в России с большим опозданием реагируют на подобные выпады: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но дело в том, что гром уже шесть лет гремит на границах России, грозя обрушить на людей молнии и потоки не только виртуальной грязи в соцсетях и электронных СМИ. В отношении же порой дешевого грязного спама украинских Центров, которым обрабатывают людей, хочется напомнить лишь одно: «Люди, соблюдайте гигиену! Очищайте сознание от майданного навоза! Не позволяйте пачкать свою душу! Не поддавайтесь на вбросы! Не ведитесь на пропаганду тех, чьи дети убивали ваших дедов и прадедов в спину и встречали немцев хлебом и солью на земле исторической России!».

Олег Петровский

https://asd.news/articles/ukraina/kuda-nastya-zakhovala-oseledets/ – цинк