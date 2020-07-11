 

Эрдоган отреагировал на критику решения по собору Святой Софии

11.07.2020, 20:30, Новости дня

Мнение других государств не изменит решения властей Турции о превращении собора Святой Софии в мечеть, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», – цитирует слова Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

В пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого Эрдоган подписал указ о смене статуса здания.

В пятницу призыв на намаз для мусульман прозвучал из Святой Софии впервые за 86 лет.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони указывала, что решение Турции о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть стало «открытым вызовом всему цивилизованному миру».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



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