 

Ученые: При хронических болях плацебо может быть эффективнее анальгетиков

11.07.2020, 20:30, Разное

Ученые из Манчестерского университета из Великобритании рассказали о большей эффективности при хронических болях плацебо, чем анальгетиков. Исследователи сделали такой вывод после применения в качестве обезболивающего средства нейтрального крема.
Ученые привлекли к исследованию 60 пациентов с остеоартрозом и 79 – с фибромиалгией, а в контрольную группу пригласили 98 относительно здоровых добровольцев. Больным втирали крем, который по плану исследования то назывался лечебным, то открыто провозглашался недейственным. Пациентам были нанесены легкие ожоги лазером, имитирующие хронические боли, после чего их попросили оценить действенность крема «на пораженные» участки. Испытуемые и добровольцы отметили положительный эффект от применения крема, а именно снижение интенсивности болевых ощущений, и в некоторых случаях даже полное избавление от них.

Ученые отмечают, исследование показало способность людей с хроническими болями влиять на их интенсивность без применения анальгетиков. Понимание нейронных механизмов действия плацебо позволит медикам применять его эффект для лечения, вместо назначения опиоидов.



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