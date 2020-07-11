Доктор Мясников озвучил несколько советов по организации в будущем борьбы с коронавирусом

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11.07.2020, 20:17, Разное

Врач Александр Мясников высказал свое профессиональное мнение об организации в будущем борьбы с коронавирусом. Эксперт призвал соответствующе оценивать вред от COVID-19 и создать особую инфекционную службу.
Доктор Мясников, основываясь на текущем опыте борьбы с COVID-19 во время пандемии, подчеркнул возможность чередования периодов успокоения и вспышек вируса. Специалист дал несколько советов, позволяющих, по его мнению, эффективно преодолевать новые витки заболевания. Врач предлагает создать специальную службу перевозки для пациентов с коронавирусом, поскольку отправка «скорой» на вызов по подозрению на наличие заболевания является «непозволительной роскошью». Также эксперт рекомендует открывать новые инфекционные больницы и внедрять онлайн-медицину. По мнению доктора Мясникова, 85% больных должны лечиться в домашних условиях, а врачей нужно обучить дистанционному лечению. Александр Мясников отметил, COVID-19 плохо переносят около 15% заболевших, среди которых люди пожилого возраста и пациенты, имеющие хронические заболевания. Поэтому следует работать не по территориям, а по группам риска, людей из которых в период вспышек необходимо изолировать, а «не парализовать жизнь всего населения».

Доктор Мясников подчеркнул, «коронавирус уже никуда не уйдет», поэтому власти должны обеспечить условия для существования с ним. Самим людям эксперт рекомендует отказаться от курения, больше двигаться, избавляться от лишнего веса, правильно питаться и ограничить количество сахара в рационе.



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