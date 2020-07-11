Мнение: Антиколониальная борьба

11.07.2020, 20:16, Разное

Пропаганда уже получила и активно отрабатывает тему хабаровских протестов в ключе: темных людей вывели на улицу хабаровский криминал и коррумпированные чиновники, которые боятся зачистки после ареста главного авторитета. Проблема, однако, плохо укладывается в эту примитивную и лживую схему.

Кремль ведет по отношению к регионам классическую имперскую политику пещерного уровня – метрополия, выкачивающая ресурс из колоний. Системный кризис, переходящий в катастрофу действующей модели управления и экономики, ведет к хорошо известному периоду роста антиколониальных настроений, а затем – и борьбы. По сути, происходящее сейчас в Хабаровском крае – это антиколониальная борьба в чистом виде. Люди протестуют против безудержной выкачки регионального ресурса в направлении верховной власти, которая бросает в ответ объедки и присылает своих гауляйтеров.

Антиколониальная борьба неизбежно трансформируется в национально-освободительные движения с последующим этапом освобождения колоний и создания на их месте национальных государств. В нашем конкретном случае мы идем к созданию на территории путинской колониальной империи целого ряда преимущественно русских государств. И чем жестче будет карательная политика центральной власти, тем более отчужденными от бывшей материнской территории в конечном итоге будут новые государственные образования.

Альтернатива, конечно, есть – это федерализация страны. Причем не имитационная, а вполне реальная – через новую версию договора о разграничении полномочий, где центр и регионы будут полноправными участниками договора. Вариант украинской "децентрализации", где центральная власть дарует некую долю самостоятельности регионам, неприменим – то, что дали, можно и отобрать. А значит, "децентрализация" – это всего лишь имитация процесса, но не разрешение противоречия. Но в России даже о "децентрализации" речь не идет, наоборот – вводятся и принимаются новые законы, где "сепаратизм" признается тягчайшим преступлением. Это означает, что центр категорически не намерен менять что-либо.

Объяснение вполне простое – кремлевские не умеют в федеральную политику, а если бы и умели, то она ставит под сомнение их неограниченное право грабить страну. Поэтому они будут вести гибельную политику до самого конца, пока она не развалится стихийным образом. Как именно – показывают события в Хабаровске. Безусловно, без молчаливого или не очень молчаливого согласия местных элит организовать массовый выход людей на улицу было бы крайне сложно. Но именно местные элиты объективно станут в итоге во главе антиколониальной борьбы. В России создана ситуация, когда защитить свое ты можешь, только обладая властью и полномочиями. А это означает, что вся собственность и активы местных элит сосредоточены там же – в регионах. И их буквально вынуждают делать выбор – продолжать демонстрировать лояльность центральной власти с перспективой лишиться своей собственности, которую путинские друзья в условиях кризиса неизбежно будут перераспределять в свою пользу, либо становиться сепаратистами. Какой выбор сделают региональные элиты, сомневаться не приходится.

Крах политики Путина, которая трещит по всем направлениям, уже невозможно скрывать даже ударными дозами разного рода пометных пропагандистских передач. Чем глубже будет растущий кризис, тем быстрее станут проходить процессы регионализации, переходящие в сепаратизм. Но выбора Путин со своей кликой не оставляет никому. В любой нормальной стране он превращается в то, чем и является – в полное ничтожество.