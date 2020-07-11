 

Ограбление банка в Петербурге сняли на видео

11.07.2020, 20:16, Новости дня

Ограбление отделения «Совкомбанка» в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовали в СМИ и социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как неизвестный с предметом, похожим на пистолет, ходит по отделению с сумкой, и требует от сотрудников банка деньги. В конце видео работники учреждения перекладывают ему в сумку деньги.

 

Напомним, в субботу в Петербурге неизвестный ограбил «Совкомбанк». В МВД сообщили, что подозреваемый произвел выстрел в отделении и похитил 4 млн рублей, его личность устанавливается.



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