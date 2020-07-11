Медики назвали популярный продукт, способный защитить от “тихого убийцы”

11.07.2020, 20:09, Разное

Медики называют высокое кровяное давление “тихим убийцей”, так как сейчас примерно две трети пациентов умирает спустя 5 лет развития заболевания. Защитить организм от развития гипертонии способен такой популярный продукт как шпинат.

Шпинат во Франции прозвали “королем растительной пищи”. Благодаря полезным свойствам и богатому составу шпинат активно используется в нетрадиционной медицине. Он содержит витамины А, Е, С, РР, Н, К, жирные кислоты, магний, калий, кальций, йод, железо, клетчатку, каротин, органические кислоты. При регулярном потреблении зеленого овоща можно снизить уровень артериального давления.

Растение полезно для укрепления сосудов, снятия воспаления и отеков, восстановления работы щитовидной железы, улучшения деятельности центральной нервной системы, очищения организма от токсинов и шлаков. Шпинат позволяет восполнить нехватку минеральных веществ в организме и нормализовать пищеварение. Благотворное воздействие продукта отмечается в борьбе с избыточным весом.