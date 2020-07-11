Дело Юрия Дмитриева и «порнография российского правосудия»

11.07.2020, 20:07, Новости дня

22 июля суд должен вынести приговор историку, руководителю Карельского общества «Мемориал» 64-летнему Юрию Дмитриеву. Прокурор запросил для него 15 лет лишения свободы.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено еще в 2016 году по надуманному и абсурдному, как считают его коллеги-правозащитники, обвинению в изготовлении детской порнографии. В качестве доказательства следователи предоставили изъятую из компьютера историка фотографию его обнаженной приемной несовершеннолетней дочери.

В 2018 году суд оправдал Юрия Дмитриева. Но на свободе он пробыл всего несколько месяцев. Вскоре против него возбудили новое уголовное дело по тем же, в принципе, что и раньше, основаниям. В общей сложности историк уже провел за решеткой более трех лет. Ему также вменяют в вину хранение фрагментов огнестрельного оружия.

Главной причиной преследований Юрия Дмитриева стала его многолетняя работа по поиску захоронений людей, убитых в годы Большого террора, установлению списков жертв, сохранению памяти в местах сталинских расстрелов, убеждены в «Мемориале».

«Благодаря Дмитриеву самый крупный из расстрельных полигонов Карелии – Сандармох – стал мемориальным комплексом с международной известностью, – напоминают правозащитники в своем заявлении. –Преследование Дмитриева происходит на фоне попыток переписать историю Сандармоха, представив похороненных там жертв расстрелов НКВД жертвами Второй мировой войны, убитыми во время финской оккупации».

Юрий Дмитриев признан политическим заключенным. Его дело вызвало большой общественный резонанс в России и за рубежом. В соцсетях об этом деле отзываются, в частности, как о «порнографии российского правосудия».

Юрий Дмитриев

Накануне прошла организованная «Мемориалом» онлайн-пресс-конференция, посвященная скандальному процессу.

Вначале модератор, член правления Международного общества «Мемориал» Олег Орлов, вкратце рассказал об основных обстоятельствах возникновения первого дела Юрия Дмитриева. По его словам, оно началось с анонимного письма в правоохранительные органы.

«В 2016 году участковый уполномоченный пригласил Дмитриева к себе, чтобы выяснить обстоятельства хранения в его доме охотничьего ружья, – добавил он. – Однако эта встреча заняла около четырех часов, а, придя домой, Дмитриев обнаружил, что в его квартире кто-то побывал. Через несколько дней он был задержан, у него произвели обыск, и в компьютере была обнаружена папка с фотографиями его приемной дочери. Эти фотографии и стали основанием для обвинения Дмитриева. Ему были предъявлены обвинения в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и совершении развратных действий без применения насилия».

Ни одно из предъявленных обвинений кроме хранения фрагментов оружия Юрий Дмитриев не признал, подчеркнул Олег Орлов.

В свою очередь, член правления Международного общества «Мемориал» Ирина Флиге заметила, что благодаря Дмитриеву мы сегодня знаем имена всех казненных в Сандармохе – 6241 имя: «И каждую казнь он смог подтвердить ссылкой на архивной документ. На всей территории России нет другого до такой степени документированного места захоронения жертв государственного террора. Это великая заслуга Юрия Дмитриева».

Дело Дмитриева, несомненно, заказное, считает Ирина Флиге. Вместе с тем, с ее точки зрения, маловероятно, что дело Дмитриева и дело Сандармоха – одна цельно спланированная операция.

«Однако у этих двух историй, безусловно, есть общие корни, которые вырастают между памятью и фальсификацией (истории), между личностью и государством, – рассуждает она. – Сегодня в России, стране с непредсказуемым прошлым, вновь разворачивается битва за историю, вновь линия фронта проходит по главной теме ХХ и ХХI веков в отношении государственного террора. Против нас выкатывают гибридную память, которая так же, как и гибридные войны, ничто иное как подлая попытка уйти от ответственности. И чем более навязчиво государственная пропаганда продвигает свою идеологию, суть которой право государства на убийство, тем быстрее растет общественный запрос на память об осмыслении террора советской эпохи».

Это запрос вырастает из попыток понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления, резюмировала правозащитник.

Президент «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям» (Фонд Солженицына) Наталия Солженицына в своем выступлении сказала, что обвинение Дмитриева служит «грязной занавеской» для сокрытия сути дела: «Сейчас даже с самого верху говорят, что необходимо совершенствовать нашу судебную систему, и особенно способы, которыми применяют законы. Думаю, что помимо профессиональной деятельности Юрия Дмитриева в историю еще войдет и процесс над ним как анти-пример того, каким образом три года проводилось разбирательство по его делу. Верю, что это будет отмечаться как постыдное применение законов».

Мы должны сделать все возможное, чтобы вырвать Дмитриева из неправосудных лап, заключила Наталия Солженицына.

Свободы Юрию Дмитриеву также потребовали другие участники пресс-конференции, включая известного режиссера Александра Сокурова. На его взгляд, дело историка возникло на фоне того, что страна погружается в «яму политической борьбы», которая с каждым месяцем становится все острее.

«Конечно, волна, которая пошла против этого человека сейчас, свидетельствует о бесстыдстве всей этой ситуации. Суд, государственная инстанция, во всем разобрался (в 2018 году – В.В.). Но сколько же надо иметь внутреннего злобного раздражения, государственной, я бы сказал, энергии, ведь обвинитель действует от имени государства!..»

Если 22 июля прозвучит обвинительный приговор Дмитриеву, это уже станет на самом деле переломным моментом для судьбы страны, полагает Александр Сокуров.