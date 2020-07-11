Мнение: Почему вирусы опаснее экономических кризисов, неисполнение нацпроектов и дорогая ювелирка

11.07.2020, 19:58, Разное

1. Исследователи опровергают распространённое мнение, согласно которому экономические кризисы убивают больше людей, чем любые вирусы. Я не готов вот так сходу согласиться с их аргументами, однако вынужден признать, что некоторые доводы звучат довольно убедительно. Цитирую фрагмент:

https://naked-science.ru/article/medicine/dvulikij-virus-kak-v-kitae-plyusy-ot-epidemii-perevesili-minusy

Начнем с крупнейшего экономического кризиса индустриальной эпохи. Вслед за массовой культурой мы представляем США в годы Великой депрессии предельно мрачно. Как в нуаровских боевиках: всюду гангстеры, сухой закон, безработица, недоедание и очередь за бесплатным супом. Все с детства усвоенные штампы имеют одну проблему: реальность была намного сложнее. На деле в годы Великой депрессии средняя продолжительность жизни в Штатах выросла на 6,2 года — с 57,1 в 1929 году до 63,3 в 1932-м (похожие процессы меньшей силы шли в 11 европейских странах).

Задумаемся на секунду: средняя ожидаемая продолжительность жизни американца выросла на 10,9% всего за четыре года. В 1929-м там умерли 1,37 миллиона человека, а в 1932 году — 1,29 миллиона. Как же так вышло?

Основной вклад в спасение почти 80 тысяч в год дали снижение смертности от пневмонии и гриппа на 41 тысячу человек в год, а также от туберкулеза — на 12 тысяч в год. Что привело к таким изменениям, понять несложно. Пневмония, грипп и туберкулез также разносятся тем активнее, чем подвижнее население, а экономическая рецессия ведет к падению такой подвижности. Люди меньше ездят в другие города, реже посещают рестораны и кафе, меньше отправляются в зарубежные поездки.

Что интересно, огромный спад смертности случился в Великую депрессию, несмотря на резкое сжатие медицинских трат населения. В условиях, когда огромные массы людей в принципе потеряли доступ к услугам врачей. Даже сами американские ученые, обнаружившие сей факт, были шокированы.

2. Коронавирус и карантин ожидаемо ударили по исполнению национальных проектов в этом году:

https://lenta.ru/news/2020/07/10/project/

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за шесть месяцев составили 35,1 процента от плана. Данные представлены Счетной палатой и доступны на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Всего на реализацию нацпроектов было выделено 2,156 триллиона рублей, из которых израсходовано 757,5 миллиарда за полгода. Как и по итогам первых пяти месяцев, по исполнению расходов лидирует нацпроект «Здравоохранение» (55,1 процента), далее следуют «Наука» (47,6 процента), «Жилье и городская среда» (42,8 процента), «Культура» (35,6 процента), «Демография» (35,3 процента).

Наименьший процент исполнения зафиксирован в таких сферах, как «Цифровая экономика» (10,5 процента), «Международная кооперация и экспорт» (14,8 процента) и «Экология» (21,8 процента).

С одной стороны, у правительства есть убедительное оправдание: коронавирус. С другой стороны, не совсем понятно, что же помешало в условиях коронавируса развивать проект «Цифровая экономика»?

3. Инвесторы по всему миру продолжают подозревать, что проблемы с глобальной экономикой далеко не исчерпаны, и потому предпочитают вкладываться в золото, а не в ценные бумаги. Как следствие, в ближайшее время ожидается рост цен на ювелирные изделия:

https://lenta.ru/news/2020/06/30/zoloto/

В сентябре золотые украшения в России могут подорожать на 30 процентов относительно уровня начала года. Такой рост пообещали сразу несколько экспертов, опрошенных «Известиями».

Тенденция связана с повышением цен на драгоценные металлы на мировых рынках. C января по июнь они взлетели на 32 процента. Подорожание ювелирных изделий произойдет постепенно, по мере того, как новый ассортимент станет замещать старый, прогнозируют в Гильдии ювелиров России.