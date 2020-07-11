 

На бывшем месте работы арестованного ингушского депутата начались обыски

11.07.2020, 19:53, Новости дня

В отделении Фонда социального страхования по республике Ингушетия проводятся обыски после ареста бывшего управляющего фонда, республиканского депутата Якуба Белхороева, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В региональном отделении фонда соцстрахования проводят обыски силовики для изъятия документации», – сообщил собеседник ТАСС.

Напомним, Белхороева арестовали в субботу. Его подозревают в хищениях на 19 млн рублей.

По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения, сообщал ранее СК.

Кавказовед Николай Силаев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что оформление фальшивой инвалидности на Северном Кавказе – распространенное явление.



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