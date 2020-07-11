Эксперты назвали пять главных ошибок при использовании автомобильного кондиционера

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11.07.2020, 19:53, Разное

Эксперты назвали пять грубых ошибок при использовании автомобильного кондиционера. Все они могут спровоцировать дорогостоящий ремонт или ухудшение самочувствия водителя и пассажиров.
Самая распространённая ошибка заключается в редком использовании кондиционера. Из-за повышенного расхода топлива многие автомобилисты стараются как можно меньше прибегать к включению охлаждения. Из-за этого система кондиционирования приходит в негодность, так как ей необходимо время от времени прогонять рабочие жидкости по трубкам, а прокладки могут потрескаться и ссохнуться. Даже в новом автомобиле необходимо включать кондиционер минимум на 30 минут раз в месяц. Исключением не является даже зимний период. Важно следить и за уровнем хладагента и, при утечке, незамедлительно её устранить. Обычно система способна без нареканий работать около двух лет, после чего начнётся снижение интенсивности охлаждения. Если кондиционер начал хуже работать заметно раньше, то стоит проверить систему на наличие утечек.

Радиатор охлаждения кондиционера нуждается в очистке. Он, как правило, расположен за радиатором двигателя и нередко загрязняется различным мусором. Ухудшается теплообмен, что вынуждает компрессор работать на износ и приводит к его поломке. Посторонние шумы в климатической системе должны насторожить владельца автомобиля. При их появлении во время работы или при включении кондиционера, необходимо обратиться к специалистам за помощью. Последняя ошибка заключается в отсутствии техобслуживания системы. Из-за этого загрязняются фильтры, снижается эффективность охлаждения, а в трубках и воздуховодах размножаются бактерии, которые могут негативно влиять на самочувствие человека.



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