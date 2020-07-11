Мнение: Информационное отравление

11.07.2020, 19:45, Разное

Информация – это пища для сознания.

Ваше сознание зависит от того, в каком информационном потоке вы находитесь.

Если вы больше десяти минут читаете информацию о катастрофах и бедствиях, вас охватит тревога.

Если вы погрузитесь в чтение эротического или романтического содержания, у вас будет подъем либидо.

Погрузитесь – это значит не формально, в полглаза и в полуха, как на скучной лекции, думая о своем, а эмоционально вовлекаясь.

Вот когда информация овладевает вашим сознанием.

“Промыть мозги” кому угодно очень легко, если получить контроль над его информационным потоком.

При сенсорной депривации, то есть когда поток информации остановлен, не поступает ни звукой, ни зрительной, ни тактильной информации, человек почти мгновенно приходит в беспомощное и уязвимое состояние.

В обычных условиях поток информации наоборот избыточен, разнообразен и создается иллюзия собственного выбора.

Якобы вы сами выбираете, что читать, о чем думать, чем интересоваться.

На самом деле полем управляют совсем другие законы.

Если значимость чего-то вырастает, если нечто эмоционально насыщено, оно и диктует вам ваш интерес и ваш выбор.

Большие фигуры заставляют внимание течь в свою сторону и отвоевать это внимание очень непросто и надо хорошо осознавать, что происходит, а большинство людей живут совершенно неосознанно, подчиняясь своим влечениям и давлению обстоятельств. Как рапаны.

Вот, например, сегодня в моей ленте, из Булгакова.

Люди, которые игнорируют законы поля, никогда не увидят то, что увидел профессор Преображенский.

По сути, он сказал следующее: информация, которой вы даете право захватить ваше внимание, меняет вас, а определенная информация может быстро разрушать.

Дурак обязательно возразил бы профессору, что чтение не может влиять на коленные суставы и все остальное.

На то он и дурак.

Другой дурак согласился бы, что на некоторых чтение влияет негативно, но себя отнес бы к числу людей, которые способны абстрагироваться от информации и не вовлекаться.

А на самом деле оставаться глубоко в информационном потоке и не вовлекаться в него не может никто.

И профессор это хорошо понимает, хотя сознание его, интеллект и воля достаточны сильны, чтобы противостоять глупостям и не дать им себя захватить. Но смотрите, он знает точно: погрузившись, вы окажете захвачены.

Единственная возможность не быть отравленным информацией – это не погружаться, переносить фокус своего внимания сразу.

Вот что такое воля. Это управление своим фокусом внимания, пока этот фокус свободен.

Воля – это держать свой фокус свободным, подвижным, и переносить его с бесполезных вещей на полезные, с отравляющей информации на питающую вас. Выбор – это владение своим фокусом внимания, но для этого ваш фокус должен быть в хорошем состоянии, не залипшим на чем-то, не погрузившимся и не потонувшим.

Отдирать залипший фокус и вытаскивать потонувший – задача слишком сложная. А коль скоро вы допустили, что фокус ваш на чем-то залип, значит вы с этой задачей не справитесь. Те, кто могут справиться, не допускают залипания. Как люди, которые способны много заработать, не доводят себя до состояния нищеты, больших кредитов и социального позора. А те, кто доводят, не способны заработать много, разве что при помощи извне или в результате глобальной трансформации.

Задача каждого человека, который хочет жить сознательно – не допускать информационного отравления, держа свой фокус внимания подвижным, свободным, послушным себе.

Как это достигается?

Рукоять фокуса – это локус контроля. Если вы привыкаете держать локус контроля внутри, вы и фокусом внимания управлять не только можете, обязательно хотите. Вы чувствуете себя плохо, если ваш фокус внимания перестает вам подчиняться, вы чувствуете себя точно так, как если бы ваши пальцы вляпались во что-то липкое. Это ощущается как потеря функциональности. Вам хочется срочно пойти и вымыть руки.

Пальцы рук подобны фокусу. Ими вы берете, трогаете, осязаете, действуете. А локус – это управление вашими руками. Прилипли пальцы, вы отрываете руки и идете их мыть.

Именно это и нужно сделать с фокусом внимания, когда он стал залипать на чем-то. Вы чувствуете, что слишком долго обдумываете нечто, что вне вашего локуса контроля, с чем вы ничего не можете сделать. Вы чувствуете, что у вас слишком много эмоций по этому поводу, пусть даже позитивных, а не негативных, но эмоций много, а делать вы ничего не можете. И тем более негативные эмоции, самые цепкие. Вы должны оторваться свой фокус и пойми его помыть. Можете пойти и помыться буквально, смыть водой информацию, это действительно сиюминутно помогает, если вы будете думать, что смываете с себя налипшую грязь. Физические ритуалы хороши тем, что позволяют воссоздать точную и чувственную психическую картину.

Но по-настоящему промывается фокус не водой, а какими-то полезными делами. Вы должны не просто начать дело, но и мыслями, эмоциями обратиться к нему, отлепить себя от искушения. Можно использовать молитву, если вы верующий, но только в качестве переключателя. Дальше вы все равно должны заняться чем-то полезным, иначе останетесь все так же уязвимы. Это будет профилактика и даже терапия легкого информационного отравления.

Как в случае легкого отравления достаточно слегка промыть желудок и вырвать, чтобы почувствовать себя хорошо, так и в случае легкого информационного отравления, вам потребуется немного времени, чтобы промыть себя новыми эмоциями, мыслями по делу, и захватывающая вас отрава отступила.

Если вы уже серьезно отравлены, вы не можете так легко отлепить свой фокус.

Вы уже одержимы, хотя наверняка не ощущаете себя такими, а думаете, что долгое время закрывали глаза на что-то, а вот теперь прозрели.

Вы узнали о заговоре!

Вы поняли что-то об коварстве правительства, начальства, коллег, партнеров или соседей.

Ваш грозит опасность, поэтому отвлекаться ни в коем случае нельзя.

Ваша Ищейка тянет вас собираться инфу дальше.

Вы одержимы настолько, что все воспринимаете неадекватно, искаженно, но вам кажется, что это и есть нормальное восприятие.

Вам не на что опереться, вы не можете увидеть себя со стороны.

Поэтому включается механизм самонакручивания и нет рычага для выхода из этого состояния.

Меры против сильного информационного отравления я чуть позже опишу.

Самое трудное в этом – осознать, что вы в неадеквате.

А пока, друзья, приведите конкретные примеры отравления, легкого и тяжелого.

Из разных сфер и областей.