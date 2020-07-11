Личное: Просто уроды

11.07.2020, 19:42, Разное

Объясните мне, как не презирать мужчин? Но сначала прочите малюсенькую цитату:

«Известие о болезни Саши его травмировало. Когда сына оперировали в первый раз, я всучила Сергею молитву, и мы вдвоем все шесть часов читали ее вслух. Мне тоже было сложно. Я поняла, что не смогу вытянуть мужа.

Проще было взвалить все на себя и делать все одной. Сережа приезжал к нам в Германию. Тогда Саша как раз набирался сил перед высокодозной химией. Сын был рад, что папа рядом».



Фото: Соцсети

Чем дело закончилось? Уже догадались? Женщина, чей сын заболел раком, стала тянуть всё одна, а с мужем просто расстались.

Я и лошадь, я и бык. Я и баба, и мужик.

Это история актрисы Татьяны Абрамовой, женщины, чей сын заболел, а муж ушёл. Она не осуждает его — знаете, почему?

Да потому, что наши бабы привыкли, что муж уходит вдаль, когда с ребёнком — беда.

У женщины хватает сил побороть себя и бороться — ради ребёнка. У мужчины же таких сил попросту нету — он сопли на кулак мотает, ему так трудно, что он сбегает.

Одна моя знакомая родила мужу сына. Через два года — второго, и вот у того проявил себя аутизм.

Что аутизм? Это — не рак, аутистов лечат. При грамотном лечении, при заботе дети вполне себе вырастают в социально адаптированных людей.

Что сделал муж, узнав о диагнозе? Просто заявил, что этого ребёнка не хочет.

Нет, он не сказал, что сын не его. Он просто стал его игнорировать — нет такого ребёнка и всё.

Развелись. Со старшим гуляет, оплачивает образование. Младшего — с аутизмом — просто не замечает от слова совсем.

Мужики, что с вами? Вы уроды?