 

“Киев нужно менять”. Борислав Береза завил, что примет участие в выборах мэра столицы Украины

11.07.2020, 19:40, Новости дня

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза заявил о намерении принять участие в выборах мэра Киева. Об этом он сказал 10 июля в перерыве программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Киев нужно менять. Я понимаю одно: если бы сейчас меня удовлетворяло происходящее в Киеве, я бы сказал: “Нет, у меня нет никаких амбиций, я не иду на мэра, мне все нравится”. Но мне не нравится происходящее в Киеве: уничтожаются зеленые зоны, снова строительство бесконтрольное, снова убивающая людей экология, а главный вопрос – что в Киеве люди не живут, а выживают. А я хочу, чтобы киевляне жили и гордились тем, что они проживают в лучшем городе в мире”, – сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, пойдет ли Береза в мэры Киева, тот ответил: “Да”.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. В октябре 2015 года он снова стал мэром, набрав 64,1% голосов избирателей, на втором месте с результатом 32,1% был Береза.

Кличко сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы “Рейтинг”, которое провели 4–7 апреля 2020 года, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – нынешний министр культуры Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Пропрезидентская партия “Слуга народа” собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – народные депутаты, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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