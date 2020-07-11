“Укрзалізниця” возобновит курсирование 38 пригородных и трех региональных поездов

11.07.2020, 19:40, Новости дня

Со следующей недели “Укрзалізниця” возобновит курсирование 34 пригородных и трех региональных поездов, из которых 30 – по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и четыре – Приднепровской. Об этом сообщила пресс-служба УЗ 11 июля.

В поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров – в пределах количества мест для сидения.

Региональный филиал “Юго-Западная железная дорога” возобновит следующие маршурты: № 6701 Терещенская – Новгород-Северский, 6.40 – 7.56; № 6703 Терещенская – Семеновка, 10.20 -13.05; № 6702 Новгород–Северский – Терещенская, 08.12 – 09.33; № 6704 Семеновка – Терещенская, 14.29 – 17.24; № 6249 Казатин-1 – Шепетовка, 4.17 – 7.24; № 6252 Шепетовка – Казатин-1, 8.25 – 11.30; № 6253 Казатин-1 – Шепетовка, 10.35 – 13.38; № 6254 Шепетовка –Казатин-1, 14.25 – 17.29; № 6255 Казатин-1 – Бердичев, 17.30 – 18.10; № 6256 Бердичев – Казатин-1, 18.20 – 18.54; № 6257 Казатин-1 – Бердичев, 19.05 – 19.45; № 6258 Бердичев – Казатин–1, 20.00 – 20.34; № 6259 Казатин–1 – Шепетовка, 20.52 – 23.57; № 6260 Шепетовка – Казатин–1, 20.25 – 23.28; № 6281 Шепетовка – Здолбунов, 4.10 – 6.03; № 6282 Здолбунов – Шепетовка, 6.22 – 7.58; № 6283 Шепетовка – Ровно, 8.52 – 11.04; № 6286 Ровно – Шепетовка, 17.36 – 19.36; № 6221 Шепетовка – Лановцы, 8.47 – 11.48; № 6222 Лановцы – Шепетовка, 3.38 – 6.55; № 6223 Шепетовка – Лановцы, 21.00 – 23.58; № 6224 Лановцы – Шепетовка, 13.20 – 16.39; № 6291 Погребище – Казатин–1, 4.21 – 6.33; № 6292/6293 Казатин–1 – Жашков, 9.40 – 14.16; № 6294/6295 Жашков – Казатин–1, 14.43 – 19.22; № 6296 Казатин–1 – Погребище, 20.52 – 23.03; № 6501 Коростень – Шепетовка 09.35 – 12.52 кроме воскресенья; № 6501 Коростень – Шепетовка 09.35 – 13.58 по воскресеньям; № 6502 Шепетовка – Коростень, 3.16 – 7.08 по понедельникам, средам и субботам; № 6502 Новоград–Волынский – Коростень, 4.57 – 7.08 кроме понедельника, среды и субботы; № 6503 Коростень – Шепетовка, 20.35 – 00.13 по вторникам, пятницам и воскресеньям; № 6503 Коростень – Новоград–Волынский, 20.35 – 22.48 кроме вторника, пятницы и воскресенья; № 6504 Шепетовка – Коростень, 15.50 – 19.16; № 885 Киев – Ровно, 12.17 – 20.18 по 5, 6, 7 дням недели; № 886 Ровно – Шепетовка, 20.35 – 22.48 по 5, 6, 7 дням недели; № 870 Шепетовка – Киев, 3.39 – 9.42 по 6, 7, 1 дням недели.

Региональный филиал “Приднепровская железная дорога” возобновит поезда: № 6466 Тимкове – Пятихатки, 5.58 – 10.35; № 6027 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный, 12.57 – 17.05; № 6536 Пятихатки – Днепр-Главный, 18.45 – 21.02 кроме субботы; № 6509 Пятихатки – Тимкове, 17.03 – 21.57.

В “Укрзалізнице” напомнили об обязательным использовании средств индивидуальной защиты.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин – запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны, в том числе и по железной дороге.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня –внешнее.