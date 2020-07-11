 

Мнение: Жить не по лжи в Твери!

11.07.2020, 19:31, Разное

Клоунда с стукачом Ветровым в Твери продолжается. Ты их в дверь, они в окно.

К воссозданию граффити, вызвавшего в Твери массу споров, художник Виктор «Джокер» Лебедев приступил вечером 10 июля. В 22:30 на бульвар Радищева пригнали автовышку и привезли специальное оборудование, с помощью которого рисунок будет нанесен на стену дома №29.
Художник специально выбрал вечернее время для начала работы. В пятницу днем на стену дома нанесли грунтовку, а когда она подсохла, подвезли оборудования для создания на стене дома световой проекции – для этого нужна темнота. Сам рисунок начнут наносить в субботу.
В 2018 году потрет Александра Солженицына появился на фасаде дома № 32 на Смоленском переулке. Несколько дней назад оно было закрашено, что также вызвало большой резонанс среди жителей города. 6 июля губернатор региона Игорь Руденя поручил городским властям восстановить граффити по другому адресу, в заметном для горожан и гостей Твери месте, причем сделать это в течение недели.
«Жители Тверской области гордятся тем, что наша земля связана с творчеством многих выдающихся писателей, что тверские сюжеты есть в произведениях Пушкина и Достоевского, Островского и Солженицына. Это часть нашей истории, которая должна бережно храниться. Думаю, к концу недели вопрос будет решен, и у жителей, а также гостей Тверской области появится возможность увидеть достойную работу», – отметил тогда Игорь Руденя.

https://www.afanasy.biz/news/society/162541 – цинк

Интересно, что будет, если и жители этого дома, потребуют убрать сие непотребство и помешают творческим личностям жить неполжи.

Источник: Colonel Cassad



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