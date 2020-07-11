Обвиненный в сборе жуков на Шри-Ланке заявил о «космическом штрафе»

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11.07.2020, 19:30, Новости дня

Обвиняемый в сборе жуков на Шри-Ланке житель России Артем Рябов объявил сбор средств для выплаты штрафа, поскольку для него это «неподъемная сумма».

Штраф будет начинаться от 1,6 млн рублей, сообщил Рябов в соцсетях, передает «Интерфакс».

«Это по-прежнему для меня неподъемная сумма, и я нуждаюсь в помощи и поддержке своих близких друзей и других людей. Я прошу всех неравнодушных людей помочь и предать мою историю огласке. У меня надежда только на вас, возможности выплатить этот космический штраф у меня просто нет», – сообщил молодой человек.

Напомним, в июне суд Шри-Ланки арестовал российского зоолога Александра Игнатенко и другого россиянина. Их обвиняют в том, что они собирали жуков. При этом сначала россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков.

Игнатенко и его друзья вину не признали, они заявляют, что собирали только уже мертвых насекомых, снимали их и выбрасывали. При этом эта работа проводилась вне заповедника, согласно местным законам.

В начале июля россиян выпустили из СИЗО.



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