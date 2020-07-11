Медики рассказали о пользе чеснока для организма

11.07.2020, 19:30, Разное

Чеснок отличается специфическим ароматом и нравится далеко не многим, однако он активно применяется для лечения или профилактики различных заболеваний. Медики рассказали о полезных свойствах этого продукта для организма человека.

Еще в Древней Греции было замечено, что после употребления чеснока улучшается работа сердца и мышц. Участников олимпийских игр обязательно перед соревнованиями кормили этим острым овощем. Чеснок содержит множество антиоксидантов, защищающих от повреждений клеточные мембраны. Он богат витаминами Е, Р, С, В, РР, минеральными солями, органическими веществами и фитонцидами. Последние имеют мощный бактериальный эффект. Элементы, входящие в состав растительного продукта, считаются наиболее безвредными для человеческого организма, в отличие от их синтетических аналогов.

Полезно употреблять чеснок тем, кто страдает от гипертонии. В день людям с высоким давлением достаточно четыре зубчика. Это поможет нормализовать показатели. Продукт позволяет восстановить обмен веществ, благотворно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы, препятствует развитию рака кишечника и меланомы, снижает уровень “плохого” холестерина в крови, способствует выведению ферментов и желчи.



Чеснок рекомендуется потреблять мужчинам для профилактики аденомы простаты, рака, простатита. Это связано с повышением в крови уровня тестостерона и снижением гормона кортизола. Употребление продукта позволяет усилить в половых органах мужчин кровоток, что благоприятно отражается на репродуктивной функции и эрекции. Эксперты рекомендуют проконсультироваться с врачом перед тем, как применять чеснок в профилактических целях, ведь у некоторых могут иметься противопоказания к острому овощу.