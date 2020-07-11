 

В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их особняку в Беверли-Хиллз

11.07.2020, 19:25, Разное

Пока все сидели по домам, соблюдая самоизоляцию, музыкант Джон Ледженд и его супруга, модель Крисси Тейген, расширяли свою коллекцию недвижимости. Так, в апреле они приобрели почти за 8 миллионов долларов двухэтажный лофт в Нью-Йорке по соседству с другой своей квартирой на Манхэттене. И тогда же, в апреле, пара приобрела еще и особняк в Беверли-Хиллз – и также рядом с другим своим особняком в том же престижном районе Лос-Анджелеса. Потратили Джон и Крисси на него – по голливудским меркам – не так много: “всего” 5,1 миллионов долларов.

За такую цену пара получила в распоряжение двухэтажный особняк площадью 320 квадратных метров. Он оснащен системой “Умный дом”, благодаря которой можно удаленно управлять светом, звуком и камерами слежения. В нем имеется четыре ванных комнаты, четыре спальни, в том числе самая просторная – хозяйская – с собственной террасой, гостиная, объединенная со столовой и кухней, гардеробная комната. На территории же расположен бассейн и джакузи, зона для загара и для обеда на свежем воздухе.

Будут ли Джон и Крисси жить в этом доме сами, или подарят родителям, или же будут сдавать в аренду, неизвестно. Сейчас супруги вместе с детьми проживают в доме, расположенном неподалеку, который они приобрели еще в 2016 году. У него больше площадь – 790 квадратных метров – и выше стоимость – 14 миллионов долларов. Ранее в нем проживала певица Рианна.



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