 

Николаев дал самое сложное интервью в своей жизни

11.07.2020, 19:23, Разное

Валерия Гай Германика приехала в гости к исполнителю, чтобы лично обсудить многие вопросы, которые до этого очень редко поднимались на телевидении. Артисты поговорили на темы православия и деликатно прокомментировали глобальные изменения, грядущие в ближайшие несколько лет.

Стоит отметить, что интервьюер для данной темы был выбран неслучайно. Валерия Гай Германика не раз публично заявляла о своем мнении по поводу религиозных нравоучений. По словам режиссера, в современном обществе не всегда правильно выстраивается основа обучения данного сегмента. Несмотря на то, что во многих школах с первого класса изучается религиоведение и основы православной культуры, дети не знают истоков религии и истинных мотивов просвещения в этих областях.

Игорь Николаев заявил, что отчасти согласен с режиссером. Артист полагает, что это личное дело каждого, поэтому не во всех семья с раннего детства обсуждаются подобные вопросы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 10 Июл 2020 в 8:37 PDT

“Это было сложное, пожалуй, самое сложное для меня интервью в жизни. Приезжала Валерия Гай Германика. Говорили с ней на темы православия. На прямые вопросы надо отвечать прямо. Но деликатно и взвешенно – тема обязывает”, – написал в своем “Инстаграм” исполнитель.

Подписчики Игоря Николаева раскритиковали его стремление обсудить насущные вопросы и нелестно высказались в адрес режиссера, общавшегося с артистом. Комментаторы в социальной сети посетовали на то, что Валерия совершенно не разбирается в таких темах и является прямым доказательством того, как человек необдуманно приходит к вере.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Ученые: Крошечные антитела из альпака помогут подавить вторую волну коронавируса

03.07 / Демократия на дистанции

17.06 / Личное: Будни матерей-одиночек

09.05 / Новый смартфон Vivo G1 5G рассчитан на корпоративных пользователей

22.06 / Путин посмертно наградил орденами тринадцать врачей из Петербурга, лечивших ковид-пациентов

17.05 / В Москве за сутки от коронавируса скончался 71 человек

07.07 / Пара с собачками: Кэти Перри и Орландо Блум прогулялись по пляжу Санта-Барбары

09.05 / В смартфоне IQOO Z1 впервые в мире используют флагманскую Dimensity 1000+

05.07 / Савонарола Урала

26.06 / Новые правила для автомобилистов с 1 июля: подробно об изменениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска