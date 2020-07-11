Названы сроки появления результатов испытаний российской вакцины

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11.07.2020, 19:16, Новости дня

Добровольцы, на которых испытывают российскую вакцину от коронавируса, хорошо переносят препарат, достоверные результаты первой фазы исследования появятся к концу месяца, сообщил директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.

«В целом вакцина переносится хорошо, и состояние (добровольцев) не вызывает клинических никаких опасений», – цитирует Семитко РИА «Новости».

По его словам, к концу месяца появятся достоверные результаты проведения первой фазы исследования.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов отметил, что в вакцине не содержатся части коронавируса.

«Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус», – отметил он.

Напомним, Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса: первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля.



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