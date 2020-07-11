В России намерены запретить использование старых автомобилей

11.07.2020, 19:09, Разное

На территории РФ намерены запретить использование старых автомобилей возрастом более 10 лет. Речь идёт пока только о коммерческом транспорте, а сама инициатива носит исключительно рекомендательный характер.

Смысл нововведения заключается в улучшении экологической ситуации в стране. Не последнюю роль в этом вопросе занимают старые транспортные средства, при создании которых не учитывалось количество вредных выбросов или ограничения были существенно ниже современных. Таким образом все транспортные средства старше 10 лет запретят использовать на дорогах общего пользования. Данная инициатива пока рассматривается в Госдуме РФ и, в случае принятия, будет носить рекомендательный характер. Также она коснётся в первую очередь коммерческую сферу, а частные лица смогут и дальше использовать автомобили любого возраста.

Несмотря на рекомендательный характер новых правил, многие эксперты не сомневаются, что в будущем они станут обязательными и затронут всех автовладельцев. Это может вызвать негативную реакцию населения, но в Госдуме параллельно рассматривают и проект по созданию лучших условий для покупки электромобиля. В частности, все парковки для владельцев таких авто станут бесплатными, каждый желающий купить электрокар получит беспроцентную ссуду на 20 лет. Станет возможным возврат налогового вычета в течение 3 лет с момента покупки и гарантированный выкуп электрического автомобиля через 5 лет по оговоренной заранее цене.