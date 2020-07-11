В Apple призвали владельцев MacBook не заклеивать камеры из-за риска поломки дисплея

11.07.2020, 18:53, Разное

В компании Apple призвали всех владельцев ноутбуков MacBook не заклеивать камеры из-за риска поломки дисплея. Причиной для этого стали множественные обращения пользователей в сервисные центры.

Многие пользователи MacBook и версии Pro используют сторонние накладки на камеру, позволяющие принудительно ограничить обзор даже в случае непреднамеренного срабатывания цифрового модуля. При закрывании ноутбука эта накладка, как правило, остаётся на дисплее. В Apple предупредили, что подобное действие может привести не только к нарушению целостности конструкции, но и поломке дисплея. Это происходит из-за появления излома, который не был предусмотрен заводом. Расстояние между экраном и клавиатурой MacBook в сложенном виде минимальное и не позволяет использовать любые инородные тела, не предусмотренные производителем.

Несмотря на призыв не использовать любые накладки на камеру, в Apple дали несколько рекомендаций, если избежать этого невозможно. Речь идёт о случаях, когда ноутбуком пользуются госслужащие или сотрудники корпораций и необходимо защититься от шпионажа. В этом случае закрывать камеру лучше всего накладкой, не толще 0,1 мм. Если она толще, то необходимо каждый раз снимать её перед закрыванием MacBook. Также следует избегать накладок, после которых остаётся клеящее вещество на поверхность экрана.