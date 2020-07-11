Появился новый кадр со съемок сериала “Сваты”: Повзрослели наши дети

11.07.2020, 18:37, Разное

Заключительную часть сериала “Сваты” снимают на протяжении нескольких лет. Сначала производство киноленты приостановили из-за политических моментов, сейчас же мешает неблагоприятная обстановка в мире.

Летом этого года должны были состояться последние съемки седьмого сезона. Актеры планировали поехать в Молдавию, чтобы в последний раз вжиться в роль полюбившихся героев. Теперь это произойдет лишь в следующем году.

Согласно сценарию, в седьмом сезоне героиня Анны Кошмал Евгения Ковалева выходит замуж. Эту серию уже отсняли, причем несколькими годами ранее. Фотографий с того момента в Сети появилось множество. Таким образом интерес поклонников лишь подогревается.

Накануне актер Даниил Белых, который в “Сватах” играет отца Евгении, опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, где он, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Александр Феклистов и Инна Королева сидят на природе за праздничным столом.

“Повзрослели наши дети”. За кадром “Сватов” большой дружный коллектив. Работать в таком режиме – радость для актера”, – написал Даниил.

Белых поблагодарил всех причастных к созданию “Сериала” за работу, а также выразил уверенность, что в будущем обязательно появится много того, “что будет достойно внимания”.

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Публикация от Даниил Белых (@daniilbelykh) 10 Июл 2020 в 8:56 PDT

Напомним, ранее появился слух, что Людмила Артемьева покинула сериал “Сваты”. Позже Анна Кошмал опровергла эту новость и пообещала, что в новом сезоне Ольгу Николаевну Ковалеву-Беркович поклонники обязательно увидят.