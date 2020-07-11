Facebook может запретить политическую рекламу в период предвыборной кампании в США – Bloomberg

11.07.2020, 18:30, Новости дня

Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы в период президентской избирательной кампании в США, об этом 11 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В компании еще не приняли окончательного решения, есть опасения, что запрет политической рекламы может ограничить способность кандидата публично реагировать на последние новости или новую информацию, подчеркнули в агентстве.

Этот запрет был бы существенным изменением политики Facebook. Ранее администрация соцсети воздерживалась от проверки фактов, изложенных в рекламе, что, по словам американских правозащитников, привело к распространению дезинформации.

Запрет смог бы защитить пользователей от обманного контента, считают в Facebook. Однако правозащитные организации раскритиковали план социальной сети. По их мнению, запрет на политическую рекламу не остановит разжигание ненависти и распространение дезинформации, отмечает Bloomberg.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий.