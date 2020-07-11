Ученые: Пандемия COVID-19 и карантин ухудшили состояние здоровья людей с артритом

11.07.2020, 18:30, Разное

В Университете Восточной Англии исследователи выяснили, что пандемия COVID-19 и карантин пагубно отразились на состоянии здоровья людей с артритом. К такому выводу исследователи пришли после изучения медицинских показателей 264 пациентов.

В рамках новой научной работы специалисты в течении 12 недель проводили обследование людей, страдающих от ревматоидного артрита. У 39% участников наблюдалось ухудшение симптомов и 42% пациентов рассказали о значительном снижении уровня энергии, повышенной усталости. Большинство жаловались на эмоциональные колебания в период пандемии, они испытывали чувство позитива до вспышки COVID-19, которое сменилось тревогой и депрессией из-за изоляции.

Ученые решили разработать рекомендации для поддержки более уязвимых пациентов, которые подвержены риску ухудшения здоровья во время коронавируса. Группа исследователей полагает, что разработанные методы помогут пациентам быстрее избавиться от беспокойства, боли и других симптомов в данный период.



По словам Алекса МакГрегора, представляющего Норвежскую медицинскую школу UEA, из-за социальной изоляции и одиночества у людей с воспалительным артритом и подобными заболеваниями могут появляться различные нарушения. Препараты, предназначенные для лечения артрита, могут стать причиной повышения клинической уязвимости к COVID-19 и многие пациенты получают рекомендации для соблюдения социальной дистанции.