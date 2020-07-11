 

В Приморье водитель «атаковал» детскую площадку и припаркованные рядом авто

11.07.2020, 18:30, Разное

В Приморье произошла ДТП на детской площадке, водитель-неадекват «атаковал» на машине участок, отведенный для игр малышам. При этом транспортное средство врезалось также в припаркованные рядом другие автомобили.
Об инциденте пишет Newinform, ЧП, по счастливой случайности не завершившееся трагедией, произошло в городе Спасск-Дальний сегодня, 11 июля. По неизвестным пока причинам житель «атаковал» двор многоквартирного дома. Его машина врезалась в несколько автомобилей, оставленных на импровизированной парковке у здания. Перед этим транспортное средство вылетело на территорию детской площадки.

На глазах у множества жильцов, ставших невольными свидетелями происшествия, машина несколько раз протаранила конструкции площадки. Далее неадекват выехал на газон, после чего врезался в несколько стоявших неподалеку автомобилей местных жителей.

Жильцы дома зафиксировали на камеру опасного водителя, вычислить его не составило труда. «Героем» дня оказался один из соседей, 24-летний юноша. Машина, на которой он бороздил газоны и детскую площадку, зарегистрирована на его родителей. Каким будет продолжение истории, а также кто возместит нанесенный ущерб как владельцам протараненных авто, так и муниципалитету, на балансе которого находятся объекты, разрушенные водителем, пока не известно.



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