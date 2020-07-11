Собянин назвал московские больницы, которые вернулись к обычному режиму

11.07.2020, 18:16, Новости дня

В Москве 29 клиник перепрофилируют для плановой работы после лечения инфицированных коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сейчас процедура обратного перепрофилирования идет в 20 городских клиниках. Это ГКБ имени Боткина, Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, Демихова, №31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн №1, №2, №3, ГКБ №29 имени Баумана, имени Жадкевича, №51, №17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница имени Рабухина», – сообщил у себя на странице во «ВКонтакте» градоначальник.

По его словам, перепрофилировано свыше 9,6 тыс. коек. Большая часть больниц вернулась к обычной работе, остальные завершают подготовку, в том числе дезинфекцию, добавил мэр.

В столице остается 8,6 тыс. коек для лечения коронавирусных больных, из них около 5 тыс. свободно.

«Что касается поликлиник, все 85 городских поликлиник (и взрослые, и детские) работают в плановом режиме с учетом санитарно-эпидемиологических мер. 16 зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса», – подвел итог Собянин.

В четверг Собянин заявлял, что Москве удалось преодолеть основные проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией, и есть все шансы на восстановление экономики города.

В пятницу мэр столицы отметил, что в Москве уровень коллективного иммунитета жителей позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.