Будущие флагманские смартфоны Samsung продолжат использовать старый процессор

11.07.2020, 18:09, Разное

Будущие флагманские смартфоны Samsung продолжат использовать старый и проблемный процессор Exynos 990. Таким образом следующая версия Galaxy Note 20 в базовой комплектации не порадует покупателей своей производительностью.

Процессор Exynos 990 стал настоящим провалом, так как он уступает по всем параметрам менее дорогому Snapdragon 855. Многие поклонники бренда были уверены, что после неутешительных результатов и огромного числа жалоб, инженеры пересмотрят политику оснащения и во флагманах повсеместно появятся только Snapdragon 865+. Инсайдер Макс Вайнбах, получивший в свои руки рабочие версии прошивок для будущих телефонов Samsung, заявил об отсутствии упоминаний о новых процессорах. Таким образом Exynos 990 вполне может появиться в базовой версии Samsung Galaxy Note 20.

Подобная информация опровергает слухи о том, что южнокорейский гигант исключит Exynos 990 из своих смартфонов и, при необходимости, будет устанавливать версию 992. Она в отличии от предшественника имеет ряд улучшений и демонстрирует достойные показатели.