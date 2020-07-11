Положение хуже губернаторского

11.07.2020, 18:06, Разное

Дело Фургала — часть большого переформатирования руководства дальневосточных регионов.

Если прежде в локальных дальневосточных соцсетях и пабликах (как, очевидно, и по всей стране) все поголовно были вирусологами, то теперь «марку держат» политологи и конспирологи. Не то чтобы арест хабаровского губернатора Сергея Фургала так всех переполошил, но у местного населения — причем буквально в каждом крае или области огромного федерального округа — слишком большая и очевидная поляна для сравнений и сопоставлений.

Дело в том, что именно сейчас, в течение последних двух лет идет полное переформатирование губернаторского корпуса всего Дальнего Востока. В Якутии, на Чукотке, в Магаданской и Амурской областях, в Приморском крае новые губернаторы проработали от года до двух. В Забайкальском крае и на Сахалине действующие губернаторы были избраны только осенью прошлого года. На Камчатке и в Еврейской АО в самом разгаре избирательные кампании. По внешним признакам Фургала несло этой же, новой губернаторской волной.

Бэкграунд у каждого из них свой, это очевидно; как очевидно и то, что каждому из них — при желании и необходимости — будет (и есть) что предъявить. Другой вопрос, что форма этого самого «предъявления» может быть совершенно разной, хотя, похоже, что здесь наблюдается тенденция к ужесточению.

Первый серьезный «антигубернаторский» звонок прозвучал, пожалуй, в мае 2008 года, когда в рамках большого уголовного дела прошли обыски в рабочем кабинете и в коттедже у тогдашнего губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Однако ему удалось грамотно «отскочить», и если в следственных материалах уголовного дела его фамилия называлась вполне конкретно, то в судебном вердикте уже значится некое «неустановленное лицо». Правда, и губернатором Дарькин вскоре быть перестал. Что не мешает ему и сегодня вести активную экономическую деятельность — особенно в рыбной и банковской отраслях и в области девелопмента.

Следующий звонок прозвучал уже значительно громче, когда в марте 2015-го прямо на рабочем месте был задержаан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, у которого при обыске нашли более миллиарда рублей наличными и сотни ювелирных изделий (до полковника Захарченко было еще далеко и суммы впечатляли). Хорошавину «отскочить» не удалось, и два года назад Южно-Сахалинский городской суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Год назад было возбуждено уголовное дело против одного из политических тяжеловесов региона, многолетнего хабаровского губернатора Виктора Ишаева. Правда, к этому времени он уже сменил губернаторский кабинет на кресло дальневосточного топ-менеджера Роснефти; хищение в этой госкорпорации ему и предъявили. Однако, судя по мелькающим время от времени слухам/новостям, в деле могут всплыть эпизоды времен его губернаторства. Несложно, впрочем, предположить, что выход из этой ситуации скорее будет «дарькинским», нежели «хорошавинским» — все-таки Ишаев 4 года проработал полномочным представителем президента в ДВФО, а чиновников такого уровня к уголовной ответственности пока вроде бы не привлекали.

Интересно, что в Хабаровском крае именно Ишаева считают крестным отцом Фургала; говорят, во время победных выборов последнего в сентябре 2018-го за ним отчетливо маячила тень бывшего губернатора и полпреда.

Вместе с тем эффект от ареста Сергея Фургала оказался несколько «смазан». Для приморцев тем, что в этот же день местные силовики арестовали во Владивостоке директора Приморского океанариума (один из любимых местных объектов Владимира Путина, который буквально лично контролировал его строительство) Сергея Логинова, которому вменяется вымогательство взяток у подрядчиков. Для хабаровчан — последовавшими за арестом Фургала обысками и арестами нескольких депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР. То ли на локальном уровне соколам Жириновского решили указать их место, то ли в партии и в самом деле все стало так токсично.

Еще из обсуждаемого: мягкость силовиков по отношению к Фургалу при задержании и транспортировке в Москву.

По сравнению с Хорошавиным и тем более бывшим владивостокским мэром Игорем Пушкаревым (его вели к самолету, заломив за спину руки, закованные в наручники, и натянув на голову балаклаву) с Фургалом обращаются по местным меркам вполне нежно — во всяком случае пока.

Андрей Островский

Новая газета