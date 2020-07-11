Тутберидзе признали лучшим в мире тренером по фигурному катанию

11.07.2020, 17:53, Новости дня

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

Тутберидзе обошла американского тренера Рафаэла Арутюняна, который тренировал двукратного чемпиона мира Натана Чена и канадского специалиста Брайана Орсера, тренирующего двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, передает РИА «Новости».

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявляла, что Тутберидзе благодаря своему инновационному подходу в работе достойна звания лучшего тренера минувшего сезона.

Ранее в номинации «Лучший новичок» ISU победила российская фигуристка Алена Косторная.